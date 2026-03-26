この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

宇都宮駅直結、2022年にオープンしたばかりの「カンデオホテルズ宇都宮」。 旅行系YouTuberのちゃんみおが、実際に宿泊して感じた「お値段以上」の魅力を徹底レポート。

■「これ1.1万円でいいの？」驚きの豪華ラウンジ 今回の宿泊プランは、ハリウッドツインのお部屋に「ラウンジ利用」と「朝食ビュッフェ」が付いて1人約11,000円。 特筆すべきは、人生初体験だという「スカイバーラウンジ」。ゴールドのカードキーを手渡された瞬間からテンションは最高潮に。 生ハム、サーモン、チーズ、さらにはシャンパンやビールまでもが飲み放題という太っ腹すぎる内容。「お酒に合う食材が揃いすぎている」とちゃんみおも大絶賛。

■ 宇都宮の街を一望できる「天空の露天風呂」 14階に位置する「スカイスパ」は、まさに都会のオアシス。 開放感あふれる露天風呂からは宇都宮の景色が一望でき、サウナも完備。 「泊まるなら絶対に入ってほしい」と太鼓判を押すほどのクオリティ。夜だけでなく、朝日を浴びながらの「朝風呂」も格別なひととき。

■ 質が高すぎる「朝食ビュッフェ」に大満足 朝食会場には、釜炊きご飯や2種類のカレー、味が染み渡った肉じゃがなど、こだわりのメニューが並ぶ。 「パンプディング」や「とちおとめ」のドリンクなど、栃木ならではのデザートも充実。 ちゃんみお氏は「前回の北海道で食べ過ぎた反省」から今回は控えめ（？）に盛り付けたものの、その質の高さに終始笑顔がこぼれていた。

【動画をチェックした視聴者の声】 「宇都宮にこんなに綺麗なホテルがあるなんて知らなかった！」 「ラウンジでシャンパン飲み放題はコスパ良すぎ…」 「駅直結なのも最高。今度出張の時に泊まってみたい！」

駅チカで贅沢な体験ができる「カンデオホテルズ宇都宮」。餃子の街・宇都宮を訪れる際の「常宿」候補に間違いなしの一軒だ。

YouTubeの動画内容

00:44

宇都宮駅から徒歩3分！カンデオホテルズ宇都宮に到着
02:21

最上階14階「ハリウッドツイン」のお部屋紹介
04:49

見晴らし抜群のスカイスパをチェック
05:38

お酒も飲み放題！豪華なスカイバーラウンジを満喫
08:49

充実のラインナップが揃う朝食ビュッフェ

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