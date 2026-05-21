群馬県宣伝部長として活躍する人気マスコットキャラクター・ぐんまちゃんの新楽曲『ぐんまちゃんバ！』のフルバージョンが、21日に配信スタート。楽曲をサンバ調にした理由や反響など、群馬県の担当者を取材しました。

■ぐんまちゃんの新楽曲『ぐんまちゃんバ！』

キャッチーなメロディーが耳から離れない、ぐんまちゃんの新曲『ぐんまちゃんバ！』。楽曲の歌唱は櫻坂46のメンバーで、群馬県出身の石森璃花さん（24）が担当しています。

群馬県の担当者によると、楽曲をサンバにした理由は、「みんなで踊るサンバは“楽しい”“元気”“なかよし”などぐんまちゃんの世界観を表現できるジャンルと考えているため」だということです。

■群馬県の担当者を取材 「今後、振付動画の制作も予定」

『ぐんまちゃんバ！』について群馬県の担当者に、周囲の反響や今後の展望を聞きました。

――『ぐんまちゃんバ！』の配信開始後、周囲やSNS等での反響はいかがですか

配信開始後は、SNS等を中心に「待ってました！」「ノリノリ曲！踊りたくなる！」といった声をいただいており、楽曲やダンスへの関心の高まりを実感しております。今後、振付動画の制作も予定していますので、SNSでの発信やイベントでの展開を通じて、さらに多くの方に親しんでいただけるよう取り組んでいきたいと考えています。

――ファンや県民のみなさんに、どのように『ぐんまちゃんバ！』を楽しんでほしいですか

本楽曲は、子どもから大人まで誰でも気軽に歌って踊れることを意識して制作しています。SNSで今後公開予定の振付動画をご覧いただき、ぜひご自宅やイベント会場など様々な場面でダンスを楽しんでいただきたいと考えています。

また、今年9月26日（土）・27日（日）に群馬県庁前で開催予定のイベント「ご当地キャラカーニバル」では、来場者の皆さんとぐんまちゃんが一緒に踊ることで、一体感のある楽しい時間を共有できればと考えています。

――もし次回、新たな楽曲を作成するとしたら、どのようなジャンルやテーマに挑戦してみたいですか

現時点で具体的な計画はありません。今回の楽曲と同様に多くの方々に親しんでいただけることや、一体感のある楽しい時間を共有できることを重視したいと考えています。その上で、群馬県の魅力や特徴を感じていただけるようなテーマや演出を取り入れながら、新たな表現にも挑戦していきたいと考えています。