元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00〜8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 5月17日（日）の放送では、現役時代の5月の時期を振り返りました。

パーソナリティの長野久義

佐藤：5月というと、「五月病」というワードを結構聞きますよね。なんとなく落ちちゃうような気持ちを表す言葉ですけれども、長野さんは現役時代の5月ってどうでした？長野：僕は、やっと調子が上がってくるような時期ですね。佐藤：ほう。自分の体の変化とかも感じるのですか？長野：そうですね。1月頃から自主トレを始めて、2月からキャンプが始まって、それから（3月下旬に）シーズンが開幕して、ちょっと疲れが出てくる時期だと思うんですよ。佐藤：はい。長野：でも、僕の場合は疲れがそこまでなく、ちょっと調子が上がってくるっていうか。佐藤：逆に体が慣れてくる？長野：僕1人、遅い時期に練習を始めていたので。佐藤：なるほど、始動がちょっと遅かったのですね。長野：そうですね。だから、もしかしたら4月あたりは良くなかったかもと……あまり（大きな声では）言えないですけど、すいません。佐藤：いえいえ。周りの選手はどうでした？ 5月に調子を落とす選手が多かったりしました？長野：ちょっと疲れが出る時期で、ケガとかも増えたりしますし、大変な時期だと思います。佐藤：ゴールデンウィークの連戦もあったりしますから。あとは、交流戦の足音が近づいてくるような感じですかね。長野：交流戦も5月下旬頃から始まって、それがまた移動続きで結構大変なので。佐藤：それに、梅雨の気配も感じられて、湿気が出てきたりして体が重たく感じるみたいな。普通に暮らしている我々でもそう思いますからね。長野：ただ、雨が多くなると、外の球場の場合は中止で休みになるので、疲れているときに「あっ、今日は雨で中止か」って（ホッとする）。佐藤：そうか、恵みの雨になるんですね？長野：やっぱり、なりますね。もちろん、その日しか来られないファンの方たちには申し訳ないですけど、そう思うときもありました。



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＜番組概要＞番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗放送日時：毎週日曜 8:00〜8:30

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