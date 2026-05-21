SEVENTEEN・MINGYU「WONWOOさんとSEUNGKWANさんに食べさせたい」ものとは
【モデルプレス＝2026/05/21】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が21日、都内にて開催された「イサックトーストソース ＆ ジャム発売記念イベント with SEVENTEEN MINGYU」に出席。メンバーに食べさせたいものを明かした。
【写真】当選した550人のファンの前に現れたKPOPトップアイドル
韓国のトースト専門店「isaac toast（イサックトースト）」のブランドモデルを務めるMINGYU。同ブランドのトーストについて「SEUNGKWAN（スングァン）さんとDINO（ディノ）さんと一緒の高校ですから」とよく食べていたと話したMINGYU。「オリジナルメニューを作るとしたら？」という質問にMINGYUは「じゃがいもスペシャル」と題し、フライドポテトやハッシュドポテトなどを盛り付けたスペシャルメニューを考えていた。
さらに「メンバーに食べさせたいトーストのレシピ」を聞かれると「メンバーは辛いものが好きですから…」と、野菜・ハム・プルダックポックンミョン（韓国で販売されているインスタント麺）などを合わせたものを提案。特に「WONWOO（ウォヌ）さんとSEUNGKWANさんに食べさせたいです」と笑顔を浮かべていた。食事の質問ばかりが続くと「めっちゃお腹空いた」「どんどんお腹空いていく…」とお腹を抑えるお茶目な姿も見せた。
MINGYUは「食事について」「日常について」といったテーマで寄せられたファンからの質問に答えたり「Yes」「No」クイズに回答したりと、1時間近くファンとの交流を楽しんだ。なお、トーストソース＆ジャムの発売を記念したPOP-UP STOREは、5月12日〜25日にHMV＆BOOKS SHIBUYAにて、5月21日〜6月1日にHMV＆BOOKS NAMBAにて開催。店頭販売に加え、MINGYUの大型キービジュアルも展示されている。また全国のユナイテッド・シネマ計5店舗（アクアシティお台場、豊洲、岸和田、札幌、福岡ももち）にて特設フォトスポットの展開なども行われている。（modelpress編集部）
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◆MINGYU「WONWOOさんとSEUNGKWANさんに食べさせたいです」
韓国のトースト専門店「isaac toast（イサックトースト）」のブランドモデルを務めるMINGYU。同ブランドのトーストについて「SEUNGKWAN（スングァン）さんとDINO（ディノ）さんと一緒の高校ですから」とよく食べていたと話したMINGYU。「オリジナルメニューを作るとしたら？」という質問にMINGYUは「じゃがいもスペシャル」と題し、フライドポテトやハッシュドポテトなどを盛り付けたスペシャルメニューを考えていた。
◆MINGYU、1時間半近くファンと交流
MINGYUは「食事について」「日常について」といったテーマで寄せられたファンからの質問に答えたり「Yes」「No」クイズに回答したりと、1時間近くファンとの交流を楽しんだ。なお、トーストソース＆ジャムの発売を記念したPOP-UP STOREは、5月12日〜25日にHMV＆BOOKS SHIBUYAにて、5月21日〜6月1日にHMV＆BOOKS NAMBAにて開催。店頭販売に加え、MINGYUの大型キービジュアルも展示されている。また全国のユナイテッド・シネマ計5店舗（アクアシティお台場、豊洲、岸和田、札幌、福岡ももち）にて特設フォトスポットの展開なども行われている。（modelpress編集部）
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