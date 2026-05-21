＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館

【映像】突如、向正面を横切るタレントの姿

2横綱2大関が休場となり、優勝争いが熾烈を極める大相撲五月場所。十二日目も館内が大いに盛り上がったが、中入りが迫った十両後半の取組終わりに、突如、向正面を横切る人気タレントの姿をカメラが捉えた。まさかの出来事に「目立ちすぎます」「いきなりログイン」などネットが騒然となった。

注目のシーンは十両八枚目・湘南乃海（高田川）が十両三枚目・出羽ノ龍（出羽海）を送り出して勝ち越しに王手となる7勝目（5敗）を挙げた一番の直後に起こった。

湘南乃海が出羽ノ龍を送り出して勝敗が決した直後、湘南乃海が勝ち名乗りを受ける際に向正面、西の花道寄りから一人の男性の姿が。

その男性とは、人気タレントの勝俣州和。国技館での大相撲観戦は、ファンの間ではすでに知られているところだが、この日は、夏らしく涼しげな白と赤色のチェックシャツ、さらに赤色の短パンという出で立ちで登場した。

普段は向正面東方寄りの溜まり席に座ることが多く、この日は西から東へ、いつもの席へ向かい横切っただけだったが、目立つ色味と短パン、さらに日焼けした肌が多くのファンの目に留まって反響が相次いだ。

その様子が中継カメラに捉えられると「目立ちすぎます」「いきなりログイン」など驚きの声が、一方では「めっちゃ黒い」「反対から入ればよかった」などの反応も聞かれた。なお、この取組で出羽ノ龍は負け越しとなる8敗目を喫した。(ABEMA／大相撲チャンネル)