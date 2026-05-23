美容外科医が指摘する筋トレブーム衰退の盲点…筋肉系YouTuberの再生回数低迷と業界の知られざる背景
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美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【ジム退会者増加】筋トレブームは終わってしまったのか？【筋肉YouTuber再生回数低迷】」を公開した。動画では、筋肉系YouTuberの再生回数低迷やジムの閉鎖・退会者の増加を背景に、長年続いた筋トレブームが終焉に向かっている現状について、独自の視点で冷静に分析している。高須氏は冒頭、近年の筋トレを取り巻く環境の変化について言及。筋肉系YouTuberの再生回数が減少傾向にあることや、本格的なフィットネスジムが閉鎖し、退会者が増加している現状を指摘した。
「ジムに入会して1年以上継続する人はだいたい4%ぐらい」という統計データに触れつつ、その一方で、24時間営業のライトなジムに人が流れている傾向があると語る。ブームの変遷として、高須氏は約14年前のライザップのCMを契機とした肉体改造ブームから始まり、コロナ禍における自宅トレーニング、そしてその後の本格的なジム通いの流行へと繋がったと解説。しかし、現在その熱狂が冷めつつある理由について、単なるマナーの悪化だけでなく、現代の若者の価値観の変化があると分析する。
高須氏は「筋トレはコスパが悪い、タイパが悪いという若者も増えている」と語り、筋トレは初期こそ筋肉がつくリターンが大きいものの、ある段階から停滞し、多大な努力を注いでも目に見える成果が得られにくくなると指摘した。
さらに、過度な筋トレは活性酸素を増やし、かえって免疫力を下げて体を痛めるという知識が広まったことや、筋肉系YouTuberの企画がやり尽くされ、視聴者に飽きられている現状にも言及。憧れていたYouTuberが薬物を使用するユーザーであったことに気付き、失望して筋トレをやめてしまうケースもあると説明した。
最後に高須氏は、健康維持を目的とするのであれば、週に2回、20から30分程度の軽い筋トレや有酸素運動で十分だと述べている。かつてのようなハードなトレーニングを追求する熱狂的なバブルは弾け、サウナや他の趣味に移行する人が増える中、「一時期の筋トレブーム、筋トレバブルがデカすぎただけ」と結論づけ、日本のフィットネス文化が本来の適正な規模へと落ち着きつつあるとの見解を示して動画を締めくくった。
「ジムに入会して1年以上継続する人はだいたい4%ぐらい」という統計データに触れつつ、その一方で、24時間営業のライトなジムに人が流れている傾向があると語る。ブームの変遷として、高須氏は約14年前のライザップのCMを契機とした肉体改造ブームから始まり、コロナ禍における自宅トレーニング、そしてその後の本格的なジム通いの流行へと繋がったと解説。しかし、現在その熱狂が冷めつつある理由について、単なるマナーの悪化だけでなく、現代の若者の価値観の変化があると分析する。
高須氏は「筋トレはコスパが悪い、タイパが悪いという若者も増えている」と語り、筋トレは初期こそ筋肉がつくリターンが大きいものの、ある段階から停滞し、多大な努力を注いでも目に見える成果が得られにくくなると指摘した。
さらに、過度な筋トレは活性酸素を増やし、かえって免疫力を下げて体を痛めるという知識が広まったことや、筋肉系YouTuberの企画がやり尽くされ、視聴者に飽きられている現状にも言及。憧れていたYouTuberが薬物を使用するユーザーであったことに気付き、失望して筋トレをやめてしまうケースもあると説明した。
最後に高須氏は、健康維持を目的とするのであれば、週に2回、20から30分程度の軽い筋トレや有酸素運動で十分だと述べている。かつてのようなハードなトレーニングを追求する熱狂的なバブルは弾け、サウナや他の趣味に移行する人が増える中、「一時期の筋トレブーム、筋トレバブルがデカすぎただけ」と結論づけ、日本のフィットネス文化が本来の適正な規模へと落ち着きつつあるとの見解を示して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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