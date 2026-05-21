6スポット約1時間、8月末に立像設置終了！ TOKYOガンダムプロジェクト2026「ガンダムスタンプラリー2026」第二弾

記事ポイント 実物大ユニコーンガンダム立像は2026年8月末で設置終了、今回が最後のTOKYOガンダムプロジェクト臨海副都心6スポットを約1時間で巡る「ガンダムスタンプラリー2026」第二弾が6月8日から7月12日まで開催スタンプ完成台紙でガンダムベース東京の抽選会に参加でき、ガンプラ限定品などが当たります 実物大ユニコーンガンダム立像は2026年8月末で設置終了、今回が最後のTOKYOガンダムプロジェクト臨海副都心6スポットを約1時間で巡る「ガンダムスタンプラリー2026」第二弾が6月8日から7月12日まで開催スタンプ完成台紙でガンダムベース東京の抽選会に参加でき、ガンプラ限定品などが当たります

2012年から活動を続けてきた”TOKYOガンダムプロジェクト”が、2026年8月末の実物大ユニコーンガンダム立像設置終了をもって最後の活動を迎えます。

その締めくくりとして、臨海副都心（主に台場・青海）エリアの6カ所を巡る「ガンダムスタンプラリー2026」第二弾が、2026年6月8日（月）から7月12日（日）にかけて開催されます。

第二弾は夜空を背景に覚醒モードの実物大ユニコーンガンダム立像をモチーフにデザインされたスタンプで、台紙に重ね捺しすることで立像のビジュアルが完成する仕組みになっています。

TOKYOガンダムプロジェクト2026「ガンダムスタンプラリー2026」第二弾





開催期間：2026年6月8日（月）〜7月12日（日）開催エリア：臨海副都心（主に台場・青海）スタンプスポット数：6カ所所要時間の目安：約1時間抽選会場：THE GUNDAM BASE TOKYO（ガンダムベース東京）7F

「ガンダムスタンプラリー2026」第二弾は、TOKYOガンダムプロジェクト2026実行委員会（東京港埠頭、東京臨海ホールディングス他）が主催するスタンプイベントです。

臨海副都心内のお台場海浜公園駅構内・水上バス乗り場・台場駅構内・潮風公園展望デッキ・ダイバーシティ東京 プラザ2Fツーリストインフォメーション横・ガンダムベース東京アネックスの6カ所をめぐり、各スポットで台紙にスタンプを重ね捺しします。

どのスポットから始めることも可能で、各スポットには英語説明も設けられており、海外からの来場者も参加できます。

すべてのスポットを制覇して立像ビジュアルが完成した台紙は、ダイバーシティ東京 プラザ2Fフェスティバル広場前の”ガンダムベース東京アネックス”でスタッフの確認を受けると抽選券が受け取れます。

その後、同7Fの”ガンダムベース東京”前に設置された抽選機に二次元コードをかざすと、当選時にはその場で引換券が発行されます。

完成した台紙は参加者が持ち帰れます。





ガンダムスタンプラリー2026 スタンプスポット





スタンプスポットは台場・青海エリアの交通拠点や公園・商業施設に分散配置されています。

駅構内（お台場海浜公園駅・台場駅）や水上バス乗り場は移動のついでに立ち寄れる動線上に設けられており、潮風公園展望デッキではお台場の海景色を望みながらスタンプを押せます。

ダイバーシティ東京 プラザ2Fとガンダムベース東京アネックスはいずれも同一施設内に位置し、スタンプ後はそのまま抽選手続きへ進めます。

抽選賞品ラインナップ

スタンプ台紙が完成すると参加できる抽選会では、ガンダムベース限定品を含む4種類の賞品が用意されています。





A賞はゴールドコーティングを施したRG 1/144スケールのガンダムベース限定キット「ユニコーンガンダム[ゴールドコーティング]」で、当選枠は1名です。





B賞は実物大ユニコーンガンダム立像をモチーフにした缶型グラスで、当選枠は20名です。





C賞はガンダムベース限定のRX-Oユニコーンガンダム デストロイモードデザイン缶入り苺チョコクランチで、当選枠は50名です。





D賞はハロプラのガンダムベース限定ハロ[ガンダムベースカラー]で、当選枠は50名です。

なお、ガンダムベース東京への入店は事前抽選による入店整理券などによる入店制限が行われる場合があります。

English Guideと『機動戦士ガンダムUC』がよくわかるmap





TGP2026 English Guide map(ガンダム面）





今年で6回目となる「English Guide」プログラムは、週末や祝日にダイバーシティ東京プラザ2Fフェスティバル広場にて実施されています。

高校生がオリジナル英語MAPを用いながら実物大ユニコーンガンダム立像周辺を訪れる外国人観光客にガンダムの解説や臨海副都心エリアの観光情報を英語で案内する内容で、臨海エリアでの国際交流の場としても機能しています。

『機動戦士ガンダムUC』の世界観が理解できるmapも配布されており、実施日程などの詳細は公式サイトに掲載されます。

2026年8月末の設置終了まで残り数か月となった実物大ユニコーンガンダム立像のある台場・青海エリアを、6スポット約1時間で巡りながらガンプラ限定品の当選チャンスも得られるのが今回のスタンプラリーです。

2012年から14年間にわたって続いてきた”TOKYOガンダムプロジェクト”の最後の活動であり、立像と臨海副都心の両方を楽しめる期間は2026年7月12日までとなっています。

TOKYOガンダムプロジェクト2026「ガンダムスタンプラリー2026」第二弾の紹介でした。

(C)サンライズ

よくある質問

Q. ガンダムスタンプラリー2026第二弾はどのスポットからでも始められますか？

A. 6カ所のスポットはどこからでも始められます。

各スポットには英語の説明も設けられており、所要時間の目安は約1時間です。

Q. スタンプ台紙の抽選賞品はどんな種類がありますか？

A. A賞からD賞まで4種類あります。

A賞はRG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム[ゴールドコーティング]（1名）、B賞は実物大ユニコーンガンダム立像缶型グラス（20名）、C賞はRX-Oユニコーンガンダム デストロイモードデザイン缶入り苺チョコクランチ（50名）、D賞はハロプラ ガンダムベース限定ハロ[ガンダムベースカラー]（50名）です。

Q. English Guideはどの曜日に実施されていますか？

A. 週末および祝日にダイバーシティ東京プラザ2Fフェスティバル広場で実施されています。

具体的な実施日程は公式サイトに掲載されます。

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