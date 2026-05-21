◇女子ゴルフツアー ブリヂストン・レディース第1日（2026年5月21日 千葉県 袖ケ浦CC袖ケ浦C（6732ヤード、パー72）

ツアー通算4勝の菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が5バーディー、2ボギーの69をマークした。

2週連続予選落ちで臨んだ試合で好スタートを切った菅沼は「調子が悪いとは思っていなかった。パットも良かったし、パーオンを結構するので、ボギーがあまり来ないゴルフができた」と自画自賛した。

雨と風の中で安定感が光った。出だしの10番と11番はともに1・5メートルにつけて連続バーディー発進。終盤の8番は2メートル、最終9番は4メートルのチャンスをものにして連続バーディーで締めた。

前夜、アクシデントに見舞われた。右手首の治療を終えた後、片付けようとした超音波治療器を左足甲の上に落としてしまった。その瞬間、右足に激痛が走り、声を出すことすらできなかった。

「（治療器は）5キロくらい。痛すぎて声が出なかった。めっちゃ腫れていて、もう絶対（プレー）できないと思った」というほどの“重傷”だった。

とりあえず骨折ではなさそうだったので、患部に湿布を貼って就寝。腫れが少し引いていたため、痛み止めを服用し、ゴルフシューズを「ゆるゆる」履いて試合に出場した。

手負いの状態で好スコアをマークしただけに「ケガの功名だったかも。今のところは大丈夫なので安静にしたい」と上機嫌だった。

4月のNTTドコモビジネス・レディース（浜野GC）を制しており今大会も勝てば千葉2連勝となる。

千葉県の“ライバル”とされる埼玉県出身の菅沼は「千葉には特に縁がない」と戸惑いも見せながら「でも、こういう平らで木がいっぱいあるコースが好き。千葉は凄く相性が良いなと思う」とポジティブに捉え。今季2勝目に意欲を示した。