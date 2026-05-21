to/oneのコラボコスメが登場♡福岡玲衣監修の限定カラーに注目

ナチュラル＆オーガニックビューティーブランド「to/one（トーン）」から、ヘアメイクアップアーティスト・福岡玲衣氏との限定コラボコレクションが登場します♡テーマは“Private Mythologies”。自分の中にある感性や美意識を自由に表現する、洗練されたカラーアイテムがラインナップされています。アイパレットからリップまで、毎日のメイクにそっと寄り添う“ニュースタンダード”な限定コスメに注目です。

ニュアンスカラーが主役の限定アイ

今回のコレクションでは、「トーン ペタル フロート アイパレット」限定2色 各4,180円（税込）が登場します。

存在感のあるきらめきと、しっとり密着するテクスチャーが魅力のアイカラーパレット。重ねるだけで自然な奥行きが生まれ、その日の気分に合わせたレイヤードメイクが楽しめます。

「EX11 asobi」は、ピュアで多幸感あふれる印象に仕上がるカラー構成♡やわらかな温かみを感じるニュアンスカラーが、目元に優しい華やかさをプラスします。

「EX12 hitoyasumi」は、抜け感のある洗練された表情を演出。洒落感のあるニュアンスカラーで、大人っぽさとこなれ感を叶えてくれます。

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マルチパレット＆リップにも注目

「トーン レイヤード ペタル パレット」限定2色 各4,400円（税込）は、ハイライト・シェーディング・チークをひとつにまとめたマルチパレットです。

「EX01 sakaime」は、透明感を引き立てながら骨格に自然なメリハリをプラス。ナチュラルなのに洗練された印象へ導きます。

「EX02 kasanari」は、多幸感あふれるやわらかな血色感が魅力。可愛らしさと凛とした雰囲気を両立した仕上がりが楽しめます。

さらに、「トーン メルティング タッチ リップ」限定3色 各2,970円（税込）もラインナップ。

体温でとろけるように密着するノック式リップで、ツヤ・発色・ボリューム感を兼ね備えた仕上がりに♡

「EX01 yorimichi」は、ベージュニュアンスを含んだチェリーレッド。「EX02 furimuki」は、まろやかなミルクティーブラウン。

「EX03 matane」は、青みをほんのり感じるヌーディローズピンクです。

保湿成分*オリーブ果実油を配合しているため、乾燥しやすい唇もしっとりふっくら見せてくれます。

限定パッケージ＆ノベルティも♡

今回のコレクションは、各商品に限定デザインBOXと巾着がセットになった特別仕様。ギフトにもぴったりな高級感あるデザインで、開ける瞬間から気分が高まります♪

さらに、本コレクション製品を1点以上含むto/one製品を税込6,600円以上購入すると、限定トートバッグをプレゼント。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

先行予約は2026年6月16日（火）10:00よりto/one公式オンラインストアにてスタート。全国発売は2026年6月26日（金）となります。

自分らしい“ときめく色”を見つけて

福岡玲衣氏とのコラボによって誕生した、to/oneの限定コレクション。

“誰かのため”ではなく、“自分自身のため”に楽しむメイクをテーマにしたカラーたちは、毎日の気分をそっと支えてくれる存在になりそうです♡

ニュアンスカラーならではの繊細な魅力をまとって、自分だけの美しさを自由に楽しんでみてはいかがでしょうか。