【東京都中央区】銀座三越のカフェ「ボンボヌール」で、果実を主役にした初夏の新メニューが登場

[caption id="attachment_1614820" align="aligncenter" width="600"] セバスチャン・ブイエ スペシャル ペーシュ メルバ[/caption]

ジェイ・ワークスは、銀座三越4階のカフェ「ボンボヌール」にて、果実を主役にした、初夏の訪れを感じさせるデセールやパフェ、ケーキの新メニューが登場したことを発表した。

みずみずしい桃をはじめ、旬のマンゴーやベリー、南国フルーツを使用しており、見た目も味わいも軽やかなラインアップとなっている。

旬の果実を使用した新メニュー

「セバスチャン・ブイエ スペシャル ペーシュ メルバ」2,530円(税込)は、桃のムースやソースを重ねた華やかなケーキに、彩り豊かな季節のフルーツを添えた、数量限定のスペシャルデセールである。

フランスのクラシックデセール「ピーチメルバ」をイメージしており、桃とフランボワーズの甘酸っぱいハーモニーを楽しめる。仕上げには液体窒素を使用した桃のシャーベットを散りばめ、ひんやりとした口どけと演出を加えている。



「パルフェ マングー」2,200円(税込)は、旬のマンゴーをふんだんに使用した、マンゴー尽くしの初夏限定パフェ。ヨーグルトのエスプーマの爽やかな酸味、ココナッツアイスのまろやかさ、ミントジュレの清涼感が重なり、層ごとに変化する食感と味わいを楽しめる。軽やかで食べ進めやすい一品だ。



「ブルーベリーとカシスのヴェリーヌ」は、バニラとマスカルポーネのなめらかなブランマンジェに、ブルーベリーとカシスのクリームを重ねた一品。ライムの爽やかな香りが全体を引き締め、初夏にぴったりな軽やかなヴェリーヌに仕上げている。ケーキセット(ケーキ＋ドリンク)は1,650円(税込)、ケーキ・アイスセット(ケーキ＋ドリンク＋アイス)は1,870円(税込)。



「タルト エキゾチック」は、さっくりと焼き上げた生地に、パッションフルーツのクリーム、パイナップルとマンゴーを合わせたトロピカルなタルトだ。仕上げに添えたパッションフルーツソースが、南国フルーツならではの酸味と甘みを引き立てている。ケーキセット(ケーキ＋ドリンク)は1,650円(税込)で、ケーキ・アイスセット(ケーキ＋ドリンク＋アイス)は1,870円(税込)。

「食べログ 百名店」選出のカフェ＆レストラン



「BON BONHEUR(ボンボヌール)」は、本格的なフレンチをカジュアルにアレンジしたランチメニューやアシェットデセールを楽しめるカフェ＆レストランである。日常の中で“少し特別なひととき”を楽しめるラインアップが揃い、「食べログ 百名店」に2023年・2025年の2度にわたり選出されている。

ショッピングの合間や、大切な人とのカフェタイムなどに立ち寄って、限定メニューを味わってみては。

■BON BONHEUR(ボンボヌール)

住所：東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越4階

公式HP：http://www.bonbonheur.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/bonbonheur_ginza

予約サイト：https://rk-sys.jp/jscafe/?s=7Db

(山崎正和)