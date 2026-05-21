かまいたち濱家の新番組が誕生！「こんな良い番組なかなかない」ゲストと“一品一杯一曲”を楽しむ

芸能界きっての愛酒家として知られる、かまいたち・濱家隆一。そんな彼が「こんな良い番組、なかなかない！」と豪語する、ほぼ趣味の新番組『かまいたち濱家の一品一杯一曲』が誕生。

5月27日（水）に「TELASA（テラサ）」にて4本同時先行配信、さらに翌日28日（木）深夜からはテレビ朝日にて“特別編”が放送される。

番組では、濱家がゲストとともに居酒屋へ。その時食べたい一品と飲みたい一杯、さらにゲストの思い出の一曲を楽しみながら、のんびりまったり、濃密トークを繰り広げていく。

◆敬愛する黒谷友香と念願のサシ飲み！

記念すべき初回ゲストは、濱家が「お姉ちゃんみたい」と言うほど親近感を覚えている俳優・黒谷友香。テレビ番組で共演して以来、すっかり意気投合したという2人が今回、東京・武蔵小山で念願の“サシ飲み”を実現させる。

2人がまず訪れたのは、おでん屋さん。黒谷も「癒される」と虜になったおでん、そして濱家が「食リポが出てこないくらい新しい！」と感動した料理に舌鼓を打ちながら、ともに大阪出身の2人はバリバリの関西弁でトークを繰り広げることに。

黒谷のデビュー当時のエピソードや、関東に30年以上住んでも抜けないという黒谷のかなり強めな関西弁について、話は盛り上がる。

さらに2軒目の寿司店でも、黒谷の第一印象に加え、濱家もうらやむ“東京と千葉の二拠点生活”の様子など、トークは膨らむ。

そんな黒谷がそれぞれの店で選んだ思い出の一曲は、「初めてコンサートに行った」というバンドの大ヒット曲、そして「高校時代バンドを組んでいた時に聴いた」という楽曲。

懐かしのラジカセで各曲を改めて聴いた2人の反応、そして黒谷が選んだ楽曲のタイトルとは？ 本物の姉弟さながらのトーク共々、注目だ。。

◆佐藤景瑚（JO1）が公私ともに交流のある濱家とトーク！

2人目のゲストは、濱家がプライベートでも飲んだことがあるという佐藤景瑚（JO1）。

東京・五反田で落ち合った2人は、カジュアルなイタリアン酒場へ向かうのだが…。テラス席に座り、心も一気に開放的になった2人はワインを注文。お酒の勢いもあり、マル秘エピソードを惜しみなく披露することに。

濱家とJO1メンバー全員のご飯会での思い出や、週2〜3回フットサルをしているという佐藤の意外な交友関係、さらに濱家も仰天した“JO1の共同生活の実態”など、聞き捨てならない話が次々と飛び出す。

さらに、今回はまさかの事態も発生。佐藤の涙腺が崩壊寸前!? 小学校の卒業式で大好きな先生が歌ってくれた思い出の曲を聴いた途端、「ちょっと酔ってきて、泣いちゃいそう…」と漏らし、涙をこらえようと格闘する。

予想外の出来事はまだまだ続く。2軒目のろばた焼き店では、佐藤が「これがキッカケで僕も日本酒が好きになったらいいな」と言い、普段はあまり飲まない日本酒に挑戦。濱家が注文した絶品トロサバとの相性も抜群だったこともあり、ぐんぐん酒が進み…。

はたして佐藤は、この番組を機に、本格的に日本酒に目覚めるのか？