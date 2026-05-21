ＩＮＥＳＴ<7111.T>＝異色人気に沸く。大量の買い注文に商いが成立せず、気配値のまま株価水準を切り上げストップ高水準に張り付いた。同社はスマーフォンの直販や宅配水（ウォーターサーバー）事業、個人消費者を対象とした各種商材販売を展開している。２０日取引終了後に開示した２６年３月期決算は営業利益段階で前の期比２３％増の２億５５００万円と大幅な伸びを確保したほか、続く２７年３月期の同利益は前期比２．４倍の６億１０００万円と伸びが加速する見通しだ。自社サービスの案件獲得が進み、ストック利益の積み上げを成長ドライバーとしながら、組織統合などによる合理化効果も発現する見込み。また、短期的には利益抑制要因となるものの、中期的な成長に向けた先行投資は継続する構えにある。時価総額５０億円未満の超小型株で信用買い残も目先は枯れた状態にあり、５００円台後半から６００円台前半は滞留出来高も希薄なゾーンで潜在的な売り圧力が乏しい。



ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409.T>＝切り返し急。航空機エンジンの羽根部分に使われるチタンアルミブレードを製造しているが、ほぼ売り上げは海外でフランスのサフラン社と長期供給契約を締結するなど安定した収益基盤を確保している。同社のチタンアルミブレードを搭載するエンジンが増加基調にあるなか、業績も回復色が強い。そうしたなか、２０日取引終了後に航空機体用部品の機械加工を手掛けるオノプラント（栃木県上三川町）の全株式を取得し子会社化することを発表した。これに伴う業容拡大効果に期待した買いを呼び込む格好となった。



ダイナミックマッププラットフォーム<336A.T>＝急反発で年初来高値を更新。きょう寄り前、グループ会社が提供する除雪支援システム「ＳＲＳＳ」の２０２５年度の出荷台数が２年前と比べ約９倍に拡大したと発表しており、材料視した買いが集まっている。ＳＲＳＳはダイナマップの高精度３次元地図データと位置情報を組み合わせ、雪に覆われた道路下の路肩やマンホール、構造物などの位置をタブレット端末上で可視化することで、除雪作業の判断や操作をサポートする。



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出所：MINKABU PRESS