a-eye新色登場♡iznaのバン・ジミンが魅せる最旬水光カラコンに注目

トレンド感たっぷりのカラコンブランド「a-eye」から、新イメージモデルにiznaのバン・ジミン さんを起用した新ビジュアルが公開♡さらに、話題の“回らない水光カラコン”「Toffee Pink（トフィーピンク）」と、ブランド初の“ラメ入りカラコン”「Kira Mocha Beige（キラモカベージュ）」が2026年5月20日（水）より発売されます。可愛さだけでなく、つけごこちにもこだわった最旬レンズを詳しくご紹介します♪

話題の新色2カラーが登場♡

今回新たに仲間入りしたのは、水光感たっぷりの2色。どちらもDIA14.2mm、着色直径13.6mmで、今っぽい抜け感と盛れ感を叶えてくれます。

まず注目は、「Toffee Pink（トフィーピンク）」。淡いピンクハイライトと絶妙ブラウンフチで、うるっとした“圧倒的うるちゅるeye”を演出♡

a-eyeの“回らない水光カラコン”として登場し、乱視用コンタクトレンズにも使用される「プリズムバラスト」技術を応用しています。

レンズ上下の厚み差でデザイン位置を安定させることで、瞬きをしても自然な水光感をキープ。中央部分の厚み差を最小限に抑えることで、クリアな視界と軽やかな装用感も実現しています。

そして「Kira Mocha Beige（キラモカベージュ）」は、a-eye史上初となる“ラメ入りシリコーンハイドロゲルカラコン”。

繊細な虹彩デザインのベージュカラーに上品なラメをプラスし、視線を動かすたびにさりげなくきらめく瞳に仕上げてくれます♪派手すぎないので、日常使いしやすいのも魅力です。

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瞳にやさしいシリコーン素材にも注目

「a-eye」は、“可愛いだけじゃない”をコンセプトに、瞳へのやさしさにもこだわったブランド。レンズ素材には酸素をしっかり通す【シリコーンハイドロゲル素材】を採用しています。

長時間つけても裸眼のような自然なつけごこちを目指して作られているので、カラコン初心者さんにもおすすめ♡トレンドデザインと快適さの両立が嬉しいポイントです。

また、既存カラーも人気継続中。「Belle Brown（ベルブラウン）」は王道ブラウンでナチュラルに盛れる定番カラー。「Tear Brown（ティアーブラウン）」は涙感たっぷりの透明感ある瞳を演出します。

さらに、「Peach Brown（ピーチブラウン）」はほんのりピンクを感じる愛されカラー、「Hazel Ring（ヘーゼルリング）」は色素薄い系のちゅるんEYEに。

「Olive Brown（オリーブブラウン）」は抜け感のある大人っぽい印象に仕上げてくれます。

限定トレカキャンペーンも開催♡

新色発売とモデル就任を記念して、全国のドン・キホーテでは「a-eye × BANG JEE MIN オリジナルトレカ」プレゼントキャンペーンを実施！

対象商品「1-DAY refrear a-eye」10枚入（全10色）を2箱購入ごとに、ランダムでトレカ1枚をプレゼント。全5種のうち1種はホログラム付きシークレットデザインとなっています。

実施期間：2026年6月1日（月）以降順次開始

実施店舗：全国のドン・キホーテ

※実施状況は店舗により異なる場合がございますので、店舗で直接ご確認ください。

※一部店舗では実施していない場合がございます。

まとめ

iznaのバン・ジミンさんを新モデルに迎え、さらに注目度が高まる「a-eye」。今回の新色は、トレンド感たっぷりの水光デザインとラメ感を楽しみながら、快適な装用感まで叶えてくれる優秀カラコンです♡

毎日のメイクやファッションに合わせて、なりたい雰囲気を自由に楽しめるのも魅力。数量限定トレカキャンペーンもぜひチェックしてみてください♪