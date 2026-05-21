中国のSNS・小紅書（RED）に「日本はやはり恐ろしすぎる！もう帰国したけど…」との投稿があり、反響が寄せられている。

投稿者の男性は「財布はすっからかん、クレジットカードも請求が残ってる。毎日2万歩以上歩いて完全にヘトヘト。しかも明日からまた仕事だと思うと、もう不安になってきた……」とつづった。

そして、「毎回、『日本は免税であって免費（無料）じゃない』って自分に言い聞かせているけど、それでもやっぱり（買い物を）我慢できなかった。最近は為替レートも良く、本当に歯止めが効かない。もとは他の場所にも観光に行く予定だったのに、結局、毎日買い物しまくり、食べまくりの日々だった」と回想。大阪の街の様子や串カツなどのグルメ、購入したアニメグッズなどの写真を10枚アップした。

この投稿に、中国のネットユーザーからは「（購入した大量のちいかわとキティちゃんのグッズの写真をアップし）本当に危険（泣）」「（購入したブランド品の写真をアップして）めっちゃ危ない。財布が空っぽ」「恐ろしすぎる。毎日、自分の財布をコントロールすることができない。（大量の商品の写真をアップして）東京で買った物だけでもこんなに」「日本は非常に危険。財布に深刻な被害が及ぶ！」といった声が上がった。

また、「私は日本から帰ってきたばかりだけど、本当に買うのが止まらない。何でも欲しくなっちゃう」「はははは、確かに財布は危ないね。しかも帰国してからもまだあれもこれも買えば良かったって思う」「行く時はスーツケース2つ、帰ってくる時は3つ」「それはマジ。現地でスーツケースを買い足しちゃう」といった声も。

さらに、「日本は実物経済が栄えているからね」「（中国）国内では今はほとんどネットショッピングになっちゃってるから。実店舗をぶらぶらするのが本当に楽しいし、疲れたら適当に店を探して入ってもハズレを引くことはほとんどない」「みんな同じ。足が折れるまで歩き回り、おなかがはちきれるまで食べ、一文無しになるまで買い物」とのコメントも寄せられた。

このほか、「日本って実際安全なの？8月に行きたいんだけど」「今、個人旅行で日本に行くのは安全？？」「（日本は）安全ですか？今月20日に行くんだけど、両親があれこれと（危険だと）脅すから、ちょっと怖くなっています（涙）」など、実際に治安などの面で日本が安全かどうかを問い掛けるユーザーも複数見られた。（翻訳・編集/北田）