

西垣通・東京大名誉教授＝岩下毅撮影

コンピューターの開発に長年携わり、人と情報との関わりを思索してきた東京大名誉教授の西垣通さん。今の子どもを取り巻くデジタル環境をどう見ているのかを聞いた。

AIを教育の場で使うことが広がっています。人が使う際の基本は「自分でジャッジできるものについて使う」ことだと考えます。主導権は人間にあるべきです。

漢字や英語のつづりを忘れてしまった、英文を書くときにチェックしてもらう――。そんな時にAIを使うのはうまい活用法。なぜなら自分である程度、妥当かどうかを判断できるからです。ただ、あまりにAIに寄りかかった教育は必要ないはずです。

コンピューターの始まりと発展は、西洋からです。そこには、ユダヤ教やキリスト教といった一神教の世界観があります。人間や宇宙は唯一神が作ったものであり、人間よりも高い知性が存在するという考えです。

コンピューターはそうした「人間を超えた存在」への挑戦です。古代ギリシャ哲学の系譜を受けて世界は論理でできているとし、人間の思考もコンピューターの中で表現できるとの考えが基本にあります。つまり、人間の思考は情報処理と同じだということです。

花をつけたリンゴの木＝2020年5月、青森市浪岡女鹿沢、吉備彩日撮影

本当でしょうか。戦後のヒット曲「リンゴの唄」にこんな歌詞があります。「リンゴは何にも いわないけれど リンゴの気持ちは よくわかる」

科学的論理では、リンゴに気持ちはありません。でも私たちは初めてこの歌を聞いた時でさえ、その意味するところがよく分かります。「比喩」を理解する力と心、つまり想像力が人間にはある。そうした心を持つ存在として他者と共感し合い、人は成長していくのではないのでしょうか。

機械は情報を、ビット（0か1か、といった情報の最小単位）で表し、計算しているだけです。この理解こそAI時代には必要で、そこをないがしろにした教育などありえません。

初競りに並んだリンゴ＝2024年1月、青森県弘前市の弘果弘前中央青果、野田佑介撮影

AIの中でもとりわけ生成AIについては、教育の場で使うことには慎重であるべきだと思っています。

幼児と言葉について考えてみましょう。子どもが「おなかがすいた」と言うとき、それは体の求めから出ています。いわば身体というリアルが根源にある。それが言語活動のベースです。

一方で、生成AIが作り出す文章は、そうではありません。膨大な文章を統計処理して、Aという言葉が出たら、次にB、Cを持ってくる……と「もっともらしい」文章を計算で出しているだけです。

生成AIの技術力には頭が下がる思いですが、全く無批判に受け止めて、言葉を体得していく子どもにAIの使い方を身につけさせるのは愚の骨頂です。的確なプロンプト（コンピューターに指示を与える命令文）を早く書けるようになったからといって、それが何でしょうか。相手はしょせん、統計処理しているだけです。

西垣通・東大名誉教授＝山下知子撮影

人間の思考はアブダクション、すなわち観察された結果から最も妥当な仮説を導き出す「仮説推論」の積み重ねです。だからこそ人は、全く新しい状況にも対応して生きていけるのです。ここが過去のデータのみに基づくAIと決定的に違うところです。例えば、地面が朝ぬれていたら夜間に雨が降った、と推論するわけですが、誰かが乾燥予防に水をまいたとか、土管から水漏れした可能性もある。

アブダクションを支えるのは経験であり、経験も人によって様々。よってアブダクションも多様です。

未来がどうなるかは誰にも分かりません。だからこそ、人間は時間をかけて経験し、思考し、異なる意見との共通点を探りながらコミュニケーションを取り、多様なアブダクションの中から、その時の最適解を見つけて生きていく必要があります。

それが民主主義であり、教育とは、そうした人を育てていく営みではないのでしょうか。

西垣通（にしがき・とおる）

1948年生まれ。東京大名誉教授。専門は情報学。日立製作所主任研究員、米スタンフォード大客員研究員などを歴任。「AI人類学 生成AI時代の超倫理」（講談社選書メチエ）を2026年5月に出版。