この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が、「【新たな挑戦物語】密着Vol.３　元プロボクシング日本王者が寝不足で挑んだ結果…まさかの自己ベスト更新！？」を公開しました。動画では、第35代日本スーパーバンタム級チャンピオンの芹江匡晋氏が、パワーリフティングの大会に向けたベンチプレスやスクワットのトレーニングに挑む様子に密着しています。

プログラムは、ジムでのトレーニング風景からスタート。芹江氏は、ウォーミングアップとしてランニングとストレッチを行った後、ベンチプレスに挑みます。大会の公式ルールに則ったフォームで80kg超えを目指し、胸を張ることを意識しながらバーベルを持ち上げる姿が収められています。

続いて、スクワットのトレーニングへ。大会3週間前で減量中ということもあり、体重減少に伴う筋力低下に悩んでいたことを明かしつつも、フォームを改善したことで手応えを感じていると語ります。徐々に重量を上げ、最後は135kgの重さに見事挑戦する場面が映し出されています。

動画の最後では、前日に家族と出かけて寝不足であったという意外な事実も明かしました。目標に向かって限界に挑むプロの姿は、日々のモチベーションアップのヒントになるかもしれません。

YouTubeの動画内容

00:00

オープニング・ジムでのトレーニング開始
01:32

ベンチプレスのトレーニングと目標設定
06:59

スクワット開始・減量と重量の壁
08:40

135kgのスクワットに挑戦
09:47

トレーニング終了後の車内トーク・寝不足の裏側

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