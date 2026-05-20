JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年5月20日、ISS（国際宇宙ステーション）を離脱して技術実証ミッションを行っていた新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」の大気圏再突入日時が決定したことを発表しました。

JAXAによると、HTV-X1は日本時間2026年5月26日23時10分頃に高度約120kmに到達し、大気圏へ再突入してミッションを終える予定です。なお、実際の運用状況によって日時は前後する可能性があるとされています。

HTV-X1について

日本時間2025年10月26日に「H3」ロケット7号機で打ち上げられたHTV-X1は、ISSで長期滞在を行っていたJAXAの油井亀美也宇宙飛行士が操作するロボットアーム「Canadarm2（カナダアーム2）」によって日本時間2025年10月30日に把持（キャプチャ）され、同日のうちにISSへ結合されました。

その後、日本時間2026年3月6日にロボットアームを使ってISSから分離。翌日の日本時間2026年3月7日にはロボットアームの把持が解かれ、太平洋上空で約4か月ぶりに単独飛行に移りました。

ISSへの物資補給ミッションにおけるHTV-Xの係留期間は最長6か月間ですが、ISS離脱後も技術実証や実験に対応する軌道上実証プラットフォームとしてのミッションを行えるように、最長1.5年間にわたって単体で飛行できるように設計されています。

HTV-X1には、日本時間2026年3月11日に放出された日本大学理工学部の超小型衛星「てんこう2（Ten-Koh2）」の他に、衛星レーザー測距（SLR）用小型リフレクター「Mt. FUJI」、展開型軽量平面アンテナ「DELIGHT」、次世代宇宙用太陽電池「SDX」が搭載されており、ISS離脱後も技術実証ミッションが行われていました。

関連画像・映像

【▲ ISS（国際宇宙ステーション）に結合された新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」（Credit: NASA）】

【▲ ISS（国際宇宙ステーション）から離れていく新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」。NASAの公式ライブ配信から引用（Credit: NASA）】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部