5月19日、歌手の小泉今日子が、交際を公表していた俳優で演出家の豊原功補（こうすけ）と破局していたことが、「WEB女性自身」に報じられた。この報道によって、豊原の境遇が注目を集めている。

小泉と豊原の交際は2015年に報じられたが、当時“禁断の恋”として話題となった。

「2018年、小泉さんが所属事務所から独立を発表した際、個人事務所のホームページで豊原さんとの関係を認める声明を出しました。しかし、豊原さんは1998年に結婚して子どもがおり、交際を報じられた当時は既婚者だったため、不倫関係を認めるという異例の展開になったのです。その後、2人の関係は不明でしたが、『女性自身』によれば、交際を発表後、けんかが絶えず、同棲も解消するなど、近年の関係性は悪化していたとされています」（スポーツ紙記者）

小泉は、1月から還暦を記念した全国ツアーを開催し、5月9日に年内の休養を発表した。休養して早々の報道となったが、Xでは

《共同で会社設立してたんじゃなかったっけ?》

《豊原もついて行けなかったんだろうね》

など、豊原の境遇についてふれる声が聞かれている。

「“不倫宣言”後の2019年7月、豊原さんと小泉さんはそろって、経済誌『Forbes JAPAN』のインタビューを受けました。2人が映像制作会社『新世界合同会社』を設立したことから、俳優業や映像作品に対する思いを語る内容でしたが、豊原さんも小泉さんも、取材で頻繁に『私たち』と話し、仕事上でも“盟友”にあることが強調されていたのです。

また、豊原さんが代表を務める『有限会社ヘッドロック』と、小泉さんが代表の『株式会社明後日』は、双方の公式サイトで、同じ住所にあることが記載されています。公私ともにパートナーというべき関係だったのです」（芸能担当記者）

豊原は2021年の「女性セブン」で、2020年に離婚したことが報じられ、第2の人生を歩み始めたかに見えた。

「2018年に記者会見を開いた豊原さんは、小泉さんとの交際が報じられた2015年から恋愛関係にあったことを認め、それが原因で妻子と別居したことを明かしました。離婚するまで20年近く連れ添った妻や子どもよりも、小泉さんとの生活を選んだといえます。しかし、破局が報じられたことで、豊原さんは家庭も、小泉さんも失う“痛手”を負った形に映ったようです」（同前）

“不倫宣言”から8年、2人は別々の道を歩んでいくのか。