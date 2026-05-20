「さっすが、りかしん」紀平梨花、氷上で“倒立”する動画にファン注目　驚きと歓喜の声が続々「さすがの身体能力」

りかしんの動画が注目を浴びた(C)Getty Images

フィギュアスケート・アイスダンスで紀平梨花とパートナーを組む西山真瑚が、自身のインスタグラムで紀平が氷上で倒立する動画を公開し、注目を浴びている。

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西山は「クリケット仕込みのジャンプ、りか様と跳び方似てて光栄」と綴り、カナダ・モントリオールで練習する様子を投稿。紀平が氷上で倒立し、西山が支える姿の動画がアップされると、ファンも反応した。

また、ミラノ・コルティナ五輪銅メダリストの佐藤駿がピザを食べている様子もうかがえる。

ファンからは「さっすが、りかしん」「りかしんが揃ってジャンプ ありがとうございます！元気出ました！お二人の演技を楽しみにしています」「わぁ、りかしん2人のジャンプが見られて嬉しいです」「りかちゃんのさすがの身体能力」「りかしんの動画と共に、美味しそうに頬張る駿くんの画像にも癒されました（笑）」と、続々とコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]