【B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版】 5月28日 発売 価格：1,430円

「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu

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東京ニュース通信社は、エンタメ誌「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」を5月28日に発売する。価格は1,430円で、セブンネットショッピングで予約ができる。

限定版の表紙を飾るのは、STU48の甲斐心愛さん。STU48の1期生としてデビュー、2024年にはマレーシア・クアラルンプールに拠点を置くKLP48へ移籍し、約2年の活動を経て、今年3月にSTU48へ復帰した彼女が故郷・瀬戸内海を貸切クルーザーで巡る。

無人島に上陸し、砂浜でも撮影を敢行。海水の冷たさにはしゃいだり、砂浜で貝殻を集めたりと、無邪気な姿を収録。一方、クルーザー内の寝室やソファでは、ドキッとしてしまうような表情も見せている。

「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu

「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu

【特典内容】

「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」セブンネットショッピング購入特典ポストカード

□セブンネットショッピング「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」

＜注意事項＞

※5月18日現在

※通常版の表紙人物は正源司陽子（日向坂46）となります。

※表紙絵柄および別冊付録の有無以外は通常版と同じ内容となります。

※限定版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。