深澤辰哉が藤色ブラウスにゴールド小ぶりピアスを2つ合わせて座り姿で穏やかにほほ笑む！さわやか初夏ルックに「かわいい笑顔」「美人すぎてまぶしい」「やっぱり紫がお似合い」

【写真＆動画】深澤辰哉が藤色ブラウスで穏やかにほほ笑む『TVfan』表紙／バースデー動画

Snow Manの深澤辰哉が雑誌『TVfan』（テレビファン）7月号（5月22日より順次発売）の表紙を飾る。雑誌公式Xで深澤がやさしい笑顔を見せる表紙が公開された。

■肩にのせた手元の美しさや、やわらかな紫に映える白肌にも注目

このたび公開されたのは、深澤のメンバーカラーである紫が活かされた表紙。深澤の名前表記も紫、そして深澤がまとっているトップスも藤色で紫で統一された表紙となっている。

深澤は白肌＆白い歯が輝く笑顔。長めの前髪から目を覗かせて、こちらをやさしい眼差しで見つめている。耳にはゴールドの小ぶりピアスがふたつキラリ。片手は伸ばし、もう片方の肘を斜めに曲げて反対側の肩に置いており、美しい指先まで見ることができる。

コメント欄には「ふっかさんかわいい笑顔」「柔らかい雰囲気が素敵」「手元もきれい」「美人すぎてまぶしい」「やっぱり紫がお似合い」などといったファンの声が続々と到着。

5月5日に34歳の誕生日を迎えたばかりの深澤。自身のInstagramでは、おろした前髪＆デニムジャケットというコーディネートでバースデー動画を公開しているので、こちらもチェックしてみよう。

■『TVfan』表紙

■バルーンを前に撮影されたデニムジャケット姿のバースデー動画