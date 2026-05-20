目黒蓮が極寒ロンドンでみせた満面の笑顔に「キュンキュンする」「ビジュよすぎ」と反響、現地エピソードも明かしたオフショット多数公開

【写真】目黒蓮がロンドンに初訪問！【動画】楽しげにロンドンの街を歩く目黒蓮／午後の紅茶新CM「はじまりの午後」篇 ／メイキング

目黒蓮（Snow Man）が、自身のInstagramを更新。イギリス・ロンドンで撮影された「キリン 午後の紅茶」新CMのオフショットを公開した。

■目黒蓮の自撮り動画も公開！

投稿されたのは、片手に「午後の紅茶」を持ち、赤レンガ造りの建物前で撮影する姿（1～3枚目）をはじめ、黒いリュックを背負い、赤いロンドンバスに乗り込む姿（5枚目）、バスの中で「午後の紅茶」を口に運ぶ姿（6、7枚目）、カフェで紅茶を飲む姿（11、12枚目）、テムズ川とビッグベン（エリザベス・タワー）をバックに、笑顔で振り向く姿（13枚目）など全部で13枚。

イギリス・ロンドンを初めて訪問したという目黒は、「ずっとキリンさんにもイギリスいつか行きたいですって話してたんです」と嬉しそうに明かした他、「撮影のとき気温がマイナスだったのでめちゃくちゃ寒かった スタッフのみなさんが僕の顔にカイロを常にあててくれたりたくさん助けられました そんな中、現地の方々から頂く紅茶もあたたかくて美味しかったな～色々な場所、色々な国のたくさんの人と出会えるのは本当に楽しいです！」と、撮影エピソードも綴っている。

目黒の喜びが伝わる投稿に、ファンからは「今日もかっこいい」「キュンキュンするわ」「最高すぎる…」「寒さを感じさせない笑顔」「念願のイギリス撮影が叶って本当に良かった」「めちゃくちゃカッコイイ」「ビジュよすぎ」と、様々な反響が寄せられている。

なお、目黒の自撮り動画が含まれたキャンペーン映像も公開。「紅茶の聖地、ロンドンに来ていま～す」と爽やかな笑顔で手を振るシーンからスタートする映像には、楽しそうにロンドンの街を歩く目黒の姿が多数収められている。

■動画：午後の紅茶新CM「はじまりの午後」篇

■動画：午後の紅茶新CM「はじまりの午後」篇 メイキング