イ・ジェウク、兵役前最後のドラマ出演で“形成外科医”に 韓国ドラマ『孤島のエリートドクター』、ディズニープラスで配信へ＜予告編＞
俳優のイ・ジェウク、シン・イェウンが出演する、オリジナル韓国ドラマシリーズ『孤島のエリートドクター』が、6月1日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」で独占配信される。（全12話／毎週月・火に1話ずつ配信）今回、潮風感じる爽やかなキービジュアル＆予告編が解禁となった。
【予告動画】イ・ジェウク、兵役前最後のドラマ出演『孤島のエリートドクター』
同作は兵役前最後のドラマ出演で話題のイ・ジェウクとシン・イェウンが共演。韓国の人気ウェブトゥーン作家キム・テプンの「ジョンボドクター」が原作で、美しい離島を舞台に、トラウマを抱えた青年医師と看護師が織りなす心温まるロマンスを描くメディカル・ラブコメディー。
主人公は、韓国屈指の名門大学でトップクラスの形成外科医を目指し、ひたむきに努力を重ねてきた青年ト・ジイ。感情を閉ざし、成功だけを追い続けてきたジイだったが、兵役の一環として韓国の離島・ピョンドン島へ1年間派遣されることに。慣れない環境、人との距離感、予測不能な出来事の数々に翻弄されながら、人生が少しずつ変化していく。
同僚たちから「事故にも、人にも、恋にも関わるな」と忠告を受けながら島へ向かったジイだったが、フェリーに乗り込んだ瞬間から波乱が待ち受ける。ストレスと孤独のなか、自身の人生を見つめ直すこととなったジイの前に現れたのは、島で暮らす親切な看護師ユク・ハリ。島へ移り住んできたハリとの出会いが、凍りついていたジイの心を少しずつ溶かしていく。
主人公のト・ジイを演じるのは、ディズニープラス スター オリジナル韓国ドラマ『予期せぬ相続者』をはじめ、「還魂」シリーズなど話題作への出演が続くイ・ジェウク。同作が兵役前最後の出演作となるが、韓国の離島・ピョンドン島へ配属されることになった形成外科医のト・ジイを熱演。都会でキャリアだけを追い続けてきた青年が、島での生活や人々との出会いを通して少しずつ変化していく姿を、繊細かつコミカルに演じている。
ある理由からピョンドン島へ移り住んできた都会出身の看護師ユク・ハリを演じるのは、シン・イェウン。明るく親しみやすい一方で、どこか秘密を抱えたハリは、慣れない環境に戸惑うジイに寄り添い、閉ざされていたジイの心を少しずつ変えていく存在となる。対照的な2人が織りなす、不器用で温かなロマンスにも注目だ。
監督は『熱血司祭』のイ・ミョンウ、脚本は『世子＜セジャ＞が消えた〜禁じられた愛〜』のキム・ジスが手掛けている。ディズニープラス スター オリジナルシリーズでも存在感を放ってきた実力派キャスト＆制作陣が集結し、美しい島の風景を舞台に、新たなメディカル・ラブコメディーが誕生する。
今回、潮風を感じる爽やかなキービジュアルと予告編が解禁された。キービジュアルでは、美しい海と自然に囲まれたピョンドン島を背景に、イヤホンを片耳ずつ分け合うイ・ジェウクとシン・イェウンの姿が爽やかに映し出されている。待ち受ける過酷な島生活や、思い通りにいかない現実への戸惑いが感じられる表情で遠くを見つめるイ・ジェウク演じるト・ジイと、柔らかで明るさ溢れる笑顔を浮かべるシン・イェウン演じるユク・ハリ。
“嫌いだったはずの島で 予想外のトキメキ発症”というキャッチコピーからは、不本意にも派遣された島で、それぞれが抱える事情や心の距離感、そして少しずつ変化していく中で訪れる想定外のロマンスを予期させるビジュアルとなっている。
予告編では、戦場のような孤島の医療現場で奮闘するト・ジイの姿が映し出される。「この支所は平和に見えるけど、実際は戦場なのよ」というセリフの通り、24時間住民からの苦情が絶えず、医師らはまるでサンドバッグ状態。慣れない環境と終わりの見えない対応に追われ、都会でエリート街道を歩んできたジイの日常は一変していく。
映像内では、「薬は薬剤師に、診療は医師に、あなたには癒やしを」というキャッチコピーとともに、ジイの癒やしとなる看護師ユク・ハリの姿も映し出され、閉鎖的な離島のなかで、島唯一の医師として住民たちの希望を背負うことになったジイが、病気や死を恐れる人々と向き合いながら少しずつ人として成長する姿、そして太陽のように明るいハリへの恋心を予感させる映像となっている。島で巻き起こる予測不能な騒動の数々もコミカルに映し出されており、笑いと癒やし、そして胸キュンが詰まったメディカル・ラブコメディーへの期待が高まる。
■あらすじ
都会育ちでエリート形成外科医のト・ジイは、思いがけず辺境のピョンドン島へ公衆保健医師として赴任することに。深いトラウマを抱えるジイにとって、海に囲まれた島は逃げ場のない“巨大な檻”でしかなかった。遠慮なく距離を詰めてくる住人たちや、襲い掛かる虫の大群など、不慣れな島の生活に苦しむ中で出会ったのは、優しい笑顔の裏に秘密を抱えた看護師ユク・ハリ。海への恐怖に襲われる度に寄り添うハリの存在が、ジイの心を少しずつ動かしていく―。
■スタッフ
監督：イ・ミョンウ『熱血司祭』
脚本：キム・ジス『世子＜セジャ＞が消えた〜禁じられた愛〜』
■キャスト
イ・ジェウク『還魂』『予期せぬ相続者』『偶然見つけたハル』
シン・イェウン『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』『濁流』『ジョンニョン: スター誕生』
ホン・ミンギ『愛は一本橋で』『スタディーグループ』『バニーとお兄さんたち』
イ・スギョン『ホグの愛』『アダマス 失われたダイヤ』
【予告動画】イ・ジェウク、兵役前最後のドラマ出演『孤島のエリートドクター』
同作は兵役前最後のドラマ出演で話題のイ・ジェウクとシン・イェウンが共演。韓国の人気ウェブトゥーン作家キム・テプンの「ジョンボドクター」が原作で、美しい離島を舞台に、トラウマを抱えた青年医師と看護師が織りなす心温まるロマンスを描くメディカル・ラブコメディー。
同僚たちから「事故にも、人にも、恋にも関わるな」と忠告を受けながら島へ向かったジイだったが、フェリーに乗り込んだ瞬間から波乱が待ち受ける。ストレスと孤独のなか、自身の人生を見つめ直すこととなったジイの前に現れたのは、島で暮らす親切な看護師ユク・ハリ。島へ移り住んできたハリとの出会いが、凍りついていたジイの心を少しずつ溶かしていく。
主人公のト・ジイを演じるのは、ディズニープラス スター オリジナル韓国ドラマ『予期せぬ相続者』をはじめ、「還魂」シリーズなど話題作への出演が続くイ・ジェウク。同作が兵役前最後の出演作となるが、韓国の離島・ピョンドン島へ配属されることになった形成外科医のト・ジイを熱演。都会でキャリアだけを追い続けてきた青年が、島での生活や人々との出会いを通して少しずつ変化していく姿を、繊細かつコミカルに演じている。
ある理由からピョンドン島へ移り住んできた都会出身の看護師ユク・ハリを演じるのは、シン・イェウン。明るく親しみやすい一方で、どこか秘密を抱えたハリは、慣れない環境に戸惑うジイに寄り添い、閉ざされていたジイの心を少しずつ変えていく存在となる。対照的な2人が織りなす、不器用で温かなロマンスにも注目だ。
監督は『熱血司祭』のイ・ミョンウ、脚本は『世子＜セジャ＞が消えた〜禁じられた愛〜』のキム・ジスが手掛けている。ディズニープラス スター オリジナルシリーズでも存在感を放ってきた実力派キャスト＆制作陣が集結し、美しい島の風景を舞台に、新たなメディカル・ラブコメディーが誕生する。
今回、潮風を感じる爽やかなキービジュアルと予告編が解禁された。キービジュアルでは、美しい海と自然に囲まれたピョンドン島を背景に、イヤホンを片耳ずつ分け合うイ・ジェウクとシン・イェウンの姿が爽やかに映し出されている。待ち受ける過酷な島生活や、思い通りにいかない現実への戸惑いが感じられる表情で遠くを見つめるイ・ジェウク演じるト・ジイと、柔らかで明るさ溢れる笑顔を浮かべるシン・イェウン演じるユク・ハリ。
“嫌いだったはずの島で 予想外のトキメキ発症”というキャッチコピーからは、不本意にも派遣された島で、それぞれが抱える事情や心の距離感、そして少しずつ変化していく中で訪れる想定外のロマンスを予期させるビジュアルとなっている。
予告編では、戦場のような孤島の医療現場で奮闘するト・ジイの姿が映し出される。「この支所は平和に見えるけど、実際は戦場なのよ」というセリフの通り、24時間住民からの苦情が絶えず、医師らはまるでサンドバッグ状態。慣れない環境と終わりの見えない対応に追われ、都会でエリート街道を歩んできたジイの日常は一変していく。
映像内では、「薬は薬剤師に、診療は医師に、あなたには癒やしを」というキャッチコピーとともに、ジイの癒やしとなる看護師ユク・ハリの姿も映し出され、閉鎖的な離島のなかで、島唯一の医師として住民たちの希望を背負うことになったジイが、病気や死を恐れる人々と向き合いながら少しずつ人として成長する姿、そして太陽のように明るいハリへの恋心を予感させる映像となっている。島で巻き起こる予測不能な騒動の数々もコミカルに映し出されており、笑いと癒やし、そして胸キュンが詰まったメディカル・ラブコメディーへの期待が高まる。
■あらすじ
都会育ちでエリート形成外科医のト・ジイは、思いがけず辺境のピョンドン島へ公衆保健医師として赴任することに。深いトラウマを抱えるジイにとって、海に囲まれた島は逃げ場のない“巨大な檻”でしかなかった。遠慮なく距離を詰めてくる住人たちや、襲い掛かる虫の大群など、不慣れな島の生活に苦しむ中で出会ったのは、優しい笑顔の裏に秘密を抱えた看護師ユク・ハリ。海への恐怖に襲われる度に寄り添うハリの存在が、ジイの心を少しずつ動かしていく―。
■スタッフ
監督：イ・ミョンウ『熱血司祭』
脚本：キム・ジス『世子＜セジャ＞が消えた〜禁じられた愛〜』
■キャスト
イ・ジェウク『還魂』『予期せぬ相続者』『偶然見つけたハル』
シン・イェウン『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』『濁流』『ジョンニョン: スター誕生』
ホン・ミンギ『愛は一本橋で』『スタディーグループ』『バニーとお兄さんたち』
イ・スギョン『ホグの愛』『アダマス 失われたダイヤ』