【学生ランウェイ】「今日好き」「ラヴ上等」恋リア出身者続々登場 Pretty Chuuらのライブに歓声
【モデルプレス＝2026/05/20】5月17日、大阪・なんばHatchで「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）が開催。ここでは、イベントの模様を写真と共にまとめる。
【写真】ヤンキー恋リア出演「雰囲気違って可愛い」ボブヘア制服姿
Netflix「ラヴ上等」のてかりんが制服姿で登場、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希がペアランウェイを披露するなど、恋愛リアリティーショー出身者がランウェイを彩った。
ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者がモデルとして闊歩。普段は夜の世界で輝く彼女たちが、ランウェイでも存在感を発揮し、観客の視線を釘付けにした。
Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開。SNSを中心に話題となっている「盛れてるあたし最強じゃん！」で息の合ったパフォーマンスを披露するなど、観客を盛り上げた。
日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能なオーディションを勝ち抜いた参加者もランウェイに登場。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ヤンキー恋リア出演「雰囲気違って可愛い」ボブヘア制服姿
◆恋リア出身ゲスト続々登場
Netflix「ラヴ上等」のてかりんが制服姿で登場、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希がペアランウェイを披露するなど、恋愛リアリティーショー出身者がランウェイを彩った。
◆「CHANCE ＆ CHANGE」出演者が存在感発揮
ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者がモデルとして闊歩。普段は夜の世界で輝く彼女たちが、ランウェイでも存在感を発揮し、観客の視線を釘付けにした。
◆Pretty Chuuらライブパフォーマンス展開
Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開。SNSを中心に話題となっている「盛れてるあたし最強じゃん！」で息の合ったパフォーマンスを披露するなど、観客を盛り上げた。
◆「関コレ」出演かけた公開オーディション
日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能なオーディションを勝ち抜いた参加者もランウェイに登場。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】