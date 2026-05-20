（左上から時計回りに）今井暖大＆中村駿希、Pretty Chuu、早坂ゆう＆早坂あい、ランウェイモデル（提供写真）

写真拡大

【モデルプレス＝2026/05/20】5月17日、大阪・なんばHatchで「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）が開催。ここでは、イベントの模様を写真と共にまとめる。

【写真】ヤンキー恋リア出演「雰囲気違って可愛い」ボブヘア制服姿

◆恋リア出身ゲスト続々登場


Netflix「ラヴ上等」のてかりんが制服姿で登場、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希がペアランウェイを披露するなど、恋愛リアリティーショー出身者がランウェイを彩った。

◆「CHANCE ＆ CHANGE」出演者が存在感発揮


ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者がモデルとして闊歩。普段は夜の世界で輝く彼女たちが、ランウェイでも存在感を発揮し、観客の視線を釘付けにした。

◆Pretty Chuuらライブパフォーマンス展開


Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開。SNSを中心に話題となっている「盛れてるあたし最強じゃん！」で息の合ったパフォーマンスを披露するなど、観客を盛り上げた。

◆「関コレ」出演かけた公開オーディション


日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能なオーディションを勝ち抜いた参加者もランウェイに登場。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】