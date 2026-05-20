【漢字クロスワードパズル】解けないと恥ずかしい？ □に入る漢字は？ 「体の一部」がヒント
思考力と語彙力が試される「漢字クロスワードパズル」に挑戦しましょう！
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。
・握□
・選□
・□紙
・□段
ヒント：「体の一部」を象徴する一字です。
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▼解説
空欄に「手」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・握手（あくしゅ）
・選手（せんしゅ）
・手紙（てがみ）
・手段（しゅだん）
今回の正解は、生活のあらゆる場面で活躍する「手」という漢字でした。スポーツの舞台で輝く「選手」や、親愛の情を示す「握手」、想いを伝える「手紙」など、どれも非常に身近な言葉ばかりです。また、目的を達成するための「手段」という熟語も、日常やビジネスシーンでよく使われますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。
問題：□に入る漢字は？次の4つの熟語が成立するように、空欄に入る漢字を一文字考えてみましょう。
・握□
・選□
・□紙
・□段
ヒント：「体の一部」を象徴する一字です。
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正解：「手」正解は「手」でした。
▼解説
空欄に「手」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・握手（あくしゅ）
・選手（せんしゅ）
・手紙（てがみ）
・手段（しゅだん）
今回の正解は、生活のあらゆる場面で活躍する「手」という漢字でした。スポーツの舞台で輝く「選手」や、親愛の情を示す「握手」、想いを伝える「手紙」など、どれも非常に身近な言葉ばかりです。また、目的を達成するための「手段」という熟語も、日常やビジネスシーンでよく使われますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)