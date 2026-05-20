森口博子、過去の“性被害”告白「つかんでねじられた」 森脇健児「逮捕案件やもんね！」
歌手の森口博子（57）が、18日放送のTOKYO FM『TOKYO SPEAKEASY』（月〜木 深1：00）に出演。フジテレビ系『夢がMORI MORI』（1992〜1995年）で共演していたタレント・森脇健児（59）とのトークの中で、過去に一般の人から受けた“性被害”について語った。
【写真】「お綺麗ですね」「そっくり」森口博子＆実母の“顔出し”親子2ショット
番組ではセクハラ被害の話題に。森口は、番組収録後の出待ちなどで集まる人々の中に、“不適切な接触”をしてくる人がいたと振り返った。
森口は「ファンの人とかでも、私のファンじゃなくて、番組の出待ちとかしていますよ。そういうところで、通る時に胸を触ってくる、いわゆる大衆の人とかいて、私、それがちょっと嫌だなあっていうのはあった」と告白。自身のソロコンサートに来るファンではなく、営業やイベント会場などで集まった観客だったと説明した。
さらに「まだ、タッチとかだったら『間違えて握手しようと思って触ったのかな』と思うけど、ある時、つかんでねじられたときに『絶対確信犯だ』と思った」と明かし、「『ドアノブじゃねえんだよ』って話。思わない？」とあきれた。
続けて森口は「あくまでも私のファンじゃなくて、営業とかイベントで集まっている人たち」と補足し、「『ドアじゃないよ』って言いたくなるぐらい」と当時の心境を吐露。これに森脇は「それ、今の20代の子とかでは考えられへんやろうね。そうやって、ファンの人たちがガーッって来るってね」と振り返り、「それ案件としては、逮捕案件やもんね！」と話していた。
【写真】「お綺麗ですね」「そっくり」森口博子＆実母の“顔出し”親子2ショット
番組ではセクハラ被害の話題に。森口は、番組収録後の出待ちなどで集まる人々の中に、“不適切な接触”をしてくる人がいたと振り返った。
さらに「まだ、タッチとかだったら『間違えて握手しようと思って触ったのかな』と思うけど、ある時、つかんでねじられたときに『絶対確信犯だ』と思った」と明かし、「『ドアノブじゃねえんだよ』って話。思わない？」とあきれた。
続けて森口は「あくまでも私のファンじゃなくて、営業とかイベントで集まっている人たち」と補足し、「『ドアじゃないよ』って言いたくなるぐらい」と当時の心境を吐露。これに森脇は「それ、今の20代の子とかでは考えられへんやろうね。そうやって、ファンの人たちがガーッって来るってね」と振り返り、「それ案件としては、逮捕案件やもんね！」と話していた。