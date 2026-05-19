OBゲストへ直接質問を送ることも可能

ロッテは18日、球団公式ファンクラブ「TEAM26」有料会員向けに販売中の「解説付きチケット」の企画詳細を発表した。「TEAM26 20周年アンバサダー」の内竜也氏と球団OBが、リアルタイム音声配信サービス「CHEERPHONE」を通じて試合解説を行う特別観戦企画となっている。

対象試合は6月11日の中日戦、6月12日のDeNA戦。11日は渡辺俊介氏、6月12日は渡辺氏と吉田裕太氏が出演予定となっている。吉田氏は2022年に現役を引退。今回が初めての野球解説となる。

○渡辺俊介氏

「グラウンド上で繰り広げられる心理戦など、リアルな緊張感を皆さんの耳元へ直接お届けします。さまざまな視点から野球を楽しんでもらえると嬉しいです！ いつもとは違う特別な観戦体験を一緒にZOZOマリンスタジアムで楽しみましょう！ 皆さんとお会いできることを楽しみにしています」

○吉田裕太氏

「久しぶりに千葉ロッテマリーンズのイベントに参加できて、とても嬉しく思っています。こうしてまた皆さんと一緒に、ロッテの野球を語れる時間を楽しみにしていました。初めての野球解説で緊張していますが、『今日は来てよかった』と思っていただけるように、楽しく、そして分かりやすくお話しできればと思います。最後までよろしくお願いします！」（Full-Count編集部）