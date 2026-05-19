2026年７月放送のTVアニメ『ここ俺』EDテーマにSNS総フォロワー数120万人超の音楽グループ”名称非公開”が決定！！

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2026年7月より放送が開始される期待のTVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』。そのEDテーマを、今最も勢いのある音楽グループ「名称非公開」（めいしょうひこうかい）が担当することが決定した。

「名称非公開」は、ムロ葉菜子、古森もぐ、ヒューガー、いかさん、トギーの5名からなる、SNS総フォロワー数120万人超を誇る実力派グループ。プロデュースを手掛けるのは、数々の人気アニメやゲームの主題歌を世に送り出し、制作楽曲のMV総視聴数が3億回再生を超えるヒットメーカー・ANCHOR（アンカー）が担当する。

＜名称非公開コメント＞



『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』のエンディングテーマを担当させていただくことになりました。初めてのアニメタイアップに緊張しながらも、この上ない光栄と喜びでいっぱいです。多くのアニメ主題歌を手がけてきたANCHORさんが、作品の世界に深く向き合い紡いでくださった楽曲を、私たちも心を込めて歌いました。ラックたちが守った世界の温かさが、皆さんの心に届きますように。

本作は、ノベル・コミカライズ合わせたシリーズ累計発行部数445万部を突破した人気小説を原作とする人気シリーズ。「小説家になろう」にて2018年から連載開始し、SBクリエイティブにて刊行されているえぞぎんぎつね氏による人気小説で、コミカライズは「マンガ UP!」にて（漫画／阿倍野ちゃこ、ネーム構成／天王寺きつね）連載中。魔神王を倒すため「ここは俺に任せて先に行け」と仲間を逃がし、一人戦い抜いたSランク魔導士ラック。10年の時を経て若返った姿で帰還した彼が、正体を隠してFランク冒険者「ロック」として歩む物語。

●楽曲情報

TVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』EDテーマ

「在り来たりな日常と幸運な日々へ」

名称非公開

作詞・作編曲：ANCHOR

●作品情報

TVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』

＜イントロダクション＞

勇者パーティのSランク魔導士ラックは勇者エリック、戦士ゴランとともに次元の狭間で魔神王を倒すために激しい戦いを繰り広げていた。

仲間の全滅を避けるため、ラックはたった一人で敵と戦い続ける決意をし叫ぶ。

「ここは俺に任せて先に行け!」

想像を絶する孤独な戦いを続け、ついに魔神王をも倒したラック。

しかし、彼が元の世界へ帰還した時には「10年」という歳月が過ぎ、

ラックは自らを犠牲に世界を救った大英雄として伝説となっていた。

戦いの影響で見た目が若返ったラックは正体を隠し、

かつての仲間と新たな仲間たちとともにFランク冒険者ロックとして生きていく。

【スタッフ】

原作：えぞぎんきつね

キャラクター原案：DeeCHA

監督：神戸洋行

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：まじろ

色彩設計：ながさか暁

美術監督：美峰

撮影監督：奥谷太希

編集（オフライン）：岡崎由美佳

編集（オンライン）：館遼太郎

音響監督：田中亮

音楽：大隅知宇

アニメーション制作：月虹

【キャスト】

ロック：梶原岳人

セルリス：石川由依

シア：相良茉優

ルッチラ：M・A・O

ミルカ：小坂井祐莉絵

エリック：森川智之

ゴラン：小山剛志

アローネ：丸岡和佳奈

アリオ：照井悠希

ジニー：宮咲あかり

●ライブ・イベント情報

GIRLS GIRLS FESTIVAL 2026

2026年5月23日（土）

会場：さがみ湖MORI MORI

INFINITY LIVE presents『ASTROPUFF』

2026年5月24日（日）

会場：渋谷 CLUB CRAWL

INFINITY LIVE presents『ASTROTRONIC』

2026年5月26日（火）

会場：新宿LOFT

第4回 名称非公開 （撮影会）

2026年5月30日（土）

1部 開場13:00〜 2部 開場15:30〜

会場：シブテナスペース渋谷

SugarNote Debut LIVE

2026年6月6日（土）

会場：新宿ReNY

IDOL KINGDOM TOKYO

2026年6月10日（水）

会場：恵比寿LIQUIDROOM

武蔵野音楽祭 20th ANNIVERSARY 蓮の音カーニバルプレミアム

2026年6月14日（日）

会場：吉祥寺SHUFFLE

スケジュールはこちら

https://meisho.tokyo/schedules/menu/113260

＜名称非公開プロフィール＞

名称非公開（ヨミ：メイショウヒコウカイ）

ムロ葉菜子、古森もぐ、ヒューガー、いかさん、トギーの5人からなる、SNS総フォロワー数120万人超の音楽グループ。

世論や忖度を一切顧みずに切り込む挑発的な歌詞と、銃弾のように鋭く飛び交うサウンドを特徴としたミクスチャーロックを武器に、2025年9月、ヒューリックホール東京でのワンマンライブにて鮮烈なデビューを果たす。



ムロ葉菜子（ムロハナコ）［Birth : 09.12］

2018年にWACK合同オーディションに合格後、アイドルグループ「BiS（2期メンバー）」で芸能活動をスタート。デビュー以来、参加したシングル3作品のうち全てがオリコン5位以内、最高位ではオリコン2位を獲得。その後、アイドルグループ「NARLOW」での活動を経て、「名称非公開」の立ち上げに参加。

X : https://x.com/hnknic



古森もぐ（ヨミ：フルモリモグ）［Birth : 09.12］

“JKあるあるネタ”で大ブレークし、若い世代を中心に支持を集め、自身のYouTubeチャンネルでは再生数を6億回を超える国内トップクラスの人気を誇るYouTuber、TikToker。また、2024年に公開したMV「アバウトモンスター」ではセルフプロデュースを行うなどの音楽活動を経て、「名称非公開」に加入。

X : https://x.com/f_mog25



ヒューガー［Birth : undisclosed］

2022年よりアイドルグループ「BiS（3期メンバー）」で芸能活動をスタート。高い歌唱力とライブパフォーマンスで活躍し、シングル最高位はオリコン週間3位を獲得。2025年1月に日比谷公園大音楽堂で行われたワンマンライブで同グループは解散し、その後「名称非公開」の立ち上げに参加。

X : https://x.com/hyuga_bis



いかさん［Birth : 09.23］

音楽ボーカリスト、アニメ・ゲーム声優、舞台、朗読劇などで活躍中のマルチアーティスト。

歌手としては1人で何役も演じ分ける独特な歌声で高い人気を博し、2025年1月、女子高生時代に発売した1stアルバム「ボクらの最終定理」はオリコンウィークリーチャート8位を記録するなど、その高い歌唱力を引っ提げ「名称非公開」に加入。

X : https://x.com/oikasano



トギー［Birth : 01.21］

第3期BiSで唯一のオリジナルメンバーとしてグループの解散まで走り抜け、約1年の沈黙を破って名称非公開に電撃加入。

X : https://x.com/TOGGY_MEISHO

©えぞぎんぎつね・SBクリエイティブ／「ここ俺」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』公式サイト

https://kokoore-anime.com/

名称非公開オフィシャルサイト

https://meisho.tokyo