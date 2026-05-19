Balming Tigerが、2ndフルアルバム『Gongbu』より「Keep On」のMVを本日18時に公式YouTubeチャンネルで公開した。

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あわせて、国内外の主要音楽配信プラットフォームにて同アルバムの全14曲が一斉にリリース。今回MVが公開された「Keep On」は、アルバムの核心を突く1曲となっている。同アルバムには、先行公開されていた「Home」や「Gojingamrae」を含む全14トラックが収録されている。

「Keep On」のMVは、Balming Tigerの長年のパートナーである映像監督 Pennacky（ペンナッキー）が手がけた。映像は夢の中をさまようOmega Sapienの体験を中心に構成され、メンバーたちが次々と登場しながら、人間の無意識が果てしなく広がり混ざり合っていく過程を圧倒的な視覚表現で描き出している。

同アルバムは、音楽アルバムにとどまらず、サウンドデザイン、ビジュアルアイデンティティ、MVの演出、ライブパフォーマンスまでが1つの世界観の中で有機的に結びついたプロジェクトとして企画されている。 アルバムは“Gongbu Korea”という架空の研究所を舞台に、実験的な技術によって人間の夢と無意識を観察、記録するという物語を軸に展開。そのナラティヴにはBalming Tigerの実際のメンバーが投影されており、他者の内面を深く見つめ、真の理解と共存へと向かうために互いを学び合っていく（工夫、勉強する）旅が描かれている。

加えて、アルバムリリースに伴い、6月6日、7日の2日間にわたりソウルでアルバム物語の結末をリアルに体感できる単独コンサート『Gongbu 工夫』を開催する。なお、同公演のチケットは、NOLチケットにて独占販売中だ。

また、本日よりアルバム関連コンテンツも順次公開されていく予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）