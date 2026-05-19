仕様連携・変更対応力でAdvanced認定を取得！ 北海道デジタル・アンド・コンサルティング「LINEヤフー Partner Program」

記事ポイント 北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社が2026年度「LINEヤフー Partner Program」のTechnology Partnerコミュニケーション部門「Advanced」に認定されますTechnology Partnerは、LINE公式アカウント・LINEで応募・LINEミニアプリを中心としたAPI関連サービスの技術支援を担うカテゴリーですコミュニケーション部門のAdvanced認定は、仕様共有への対応力・技術スキル・仕様変更時の対応リソースを基準に選出される表彰区分です 北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社が2026年度「LINEヤフー Partner Program」のTechnology Partnerコミュニケーション部門「Advanced」に認定されますTechnology Partnerは、LINE公式アカウント・LINEで応募・LINEミニアプリを中心としたAPI関連サービスの技術支援を担うカテゴリーですコミュニケーション部門のAdvanced認定は、仕様共有への対応力・技術スキル・仕様変更時の対応リソースを基準に選出される表彰区分です

北海道デジタル・アンド・コンサルティングが、LINEヤフーの「LINEヤフー Partner Program」において、2026年度「Technology Partner」コミュニケーション部門「Advanced」として認定されます。

同プログラムはLINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX課題の解決を推進するパートナーを、複数のカテゴリーで認定する制度です。

北海道デジタル・アンド・コンサルティング「LINEヤフー Partner Program」





認定プログラム：LINEヤフー Partner Program認定カテゴリー：Technology Partner コミュニケーション部門「Advanced」認定年度：2026年度認定企業：北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX課題の解決推進を目的に設けられた認定制度で、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の5カテゴリーにわたって広告代理店やサービスデベロッパーが認定されます。

北海道デジタル・アンド・コンサルティングは今回、そのうちのTechnology Partnerコミュニケーション部門においてAdvanced認定を取得しています。

Technology Partnerは、LINE公式アカウント・LINEで応募・LINEミニアプリを中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において技術支援を行うカテゴリーです。

コミュニケーション部門では、特に優秀なパートナーがPremierまたはAdvancedとして表彰・認定される仕組みになっています。

LINEヤフー Partner Programの概要

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された制度です。

認定は「Sales Partner（認定Partner・Store Promotion Partner・Ads Operation Badge・Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門・販促部門・LINEミニアプリ部門）」「Network Partner（Display Ad Network Partner・Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」の各カテゴリーで実施されます。

Technology Partnerコミュニケーション部門の認定基準

コミュニケーション部門のTechnology Partner認定では、LINEヤフーと連携するツールの仕様共有が要望に応じて可能かどうか、LINEヤフーの仕様変更時に対応できるスキルとリソースを保有しているか、要求される技術仕様を維持できるかどうかの3点が審査されます。

これらの基準を満たしたパートナーのうち、特に優れた技術力を持つパートナーにPremierまたはAdvancedの表彰区分が与えられます。

北海道デジタル・アンド・コンサルティングは、LINEヤフー連携ツールの仕様対応力・技術スキル・リソース体制が評価され、2026年度のAdvanced認定を取得しています。

「LINEヤフー Partner Program」のTechnology Partnerコミュニケーション部門Advanced認定は、LINE公式アカウントやLINEミニアプリのAPI技術支援において高い水準の技術力と仕様対応能力を持つパートナーに限定される表彰区分です。

2026年度に北海道デジタル・アンド・コンサルティングがこの認定を取得したことにより、同社のLINEヤフーマーケティングソリューション技術支援の品質が対外的に証明されています。

北海道デジタル・アンド・コンサルティング「LINEヤフー Partner Program」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「LINEヤフー Partner Program」のTechnology Partnerはどのような技術支援を担いますか？

A. LINE公式アカウント・LINEで応募・LINEミニアプリを中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行います。

コミュニケーション部門・販促部門・LINEミニアプリ部門の3部門に分かれて認定が実施されます。

Q. コミュニケーション部門のAdvancedとPremierはどのような違いがありますか？

A. どちらもコミュニケーション部門の認定基準（仕様共有への対応可否・仕様変更時のスキルとリソース・技術仕様の維持能力）を満たした特に優秀なパートナーに与えられる表彰区分で、PremierとAdvancedの2段階で構成されています。

認定の詳細区分についてはLINEヤフーの公式サイトに掲載されます。

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