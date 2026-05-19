承認ボタン1つ、Amazon定型業務を三重防御で自！ イーモジャパン「EeeeMO BRAIN」

記事ポイント 承認ボタン1つでEC定型業務が実行される国内初の自動化プラットフォーム「EeeeMO BRAIN」が2026年5月7日に提供開始完全自動と承認つき自動の二層構造で、人間が担う領域はCS対応・撮影出荷・経営判断の3カテゴリのみ特許出願中の三重防御（承認ボタン×ガードレール×フリーズ機能）でAIの暴走リスクを抑制 承認ボタン1つでEC定型業務が実行される国内初の自動化プラットフォーム「EeeeMO BRAIN」が2026年5月7日に提供開始完全自動と承認つき自動の二層構造で、人間が担う領域はCS対応・撮影出荷・経営判断の3カテゴリのみ特許出願中の三重防御（承認ボタン×ガードレール×フリーズ機能）でAIの暴走リスクを抑制

EC運営の定型業務をAIが担い、担当者は承認ボタンを押すだけで施策が実行されるプラットフォームが登場しました。

イーモジャパンが2026年5月7日に提供を開始した「EeeeMO BRAIN（イーモ ブレイン）」は、特許出願中の「AI提案→人間承認→API自動実行」という独自の仕組みを搭載し、EC×AI自動化プラットフォームとして国内初となる取り組みです。

イーモジャパン「EeeeMO BRAIN」





サービス名：EeeeMO BRAIN（イーモ ブレイン）提供開始日：2026年5月7日提供元：イーモジャパン株式会社先行対応モール：Amazon順次拡張予定：楽天市場・Yahoo!ショッピング・Shopify（自社EC）特許出願番号：特願2026-77759

「EeeeMO BRAIN」は、EC運営に必要な業務を「完全自動」と「承認つき自動」の二層構造でカバーするプラットフォームです。

データ収集・在庫管理・P/L集計・広告監視などの定型業務はバックグラウンドで自動的に処理され、広告運用や商品登録など判断を伴う施策はAIが下準備を行い、ユーザーが画面上の承認ボタンを押した時点で実行されます。

サービス開始時点ではAmazon運営に先行対応しており、人間が担う領域はCS対応・撮影出荷・経営判断の3カテゴリのみとなっています。

楽天市場・Yahoo!ショッピング・Shopify（自社EC）への対応は順次拡張予定で、将来的にはマルチチャネルの一元管理を実現する計画です。

二層構造が担うEC業務の全体像





ダッシュボード画面では、完全自動領域と承認つき自動領域がひとつの画面上で管理されます。

完全自動で処理される業務には、データ収集・広告監視・在庫管理・P/L計算・相乗り出品検知・AIチャット・月次アーカイブが含まれます。

一方、広告キャンペーン運用・商品登録・リスティング改善・週次/月次レポート生成・コンサル分析はAIが下準備を行い、ユーザーが承認ボタンを押すことで実行されます。

損益管理と数値把握の自動化





損益管理画面ではP/L集計がAIによって自動的に処理され、担当者がデータを手動で集計・入力する作業は不要になります。

EC運営における数値把握の定型業務が自動化されることで、経営判断に集中できる環境が整います。

特許出願中の三重防御でAIの暴走を抑制

「EeeeMO BRAIN」の中核技術は、特許出願中（特願2026-77759）の「Human-in-the-loop」承認メカニズムです。

判断を伴う施策は承認ボタンが押されるまで実行されず、AIが単独で施策を走らせる構造にはなっていません。

これに加え、日次広告費上限・入札単価変更幅・ACOS上限・1日あたりの変更件数制限といった制御パラメータを事業規模に応じてカスタマイズできるガードレールと、ワンクリックで全自動処理を即時停止するフリーズ機能（異常検知時は自動発動）の三重防御が標準搭載されています。

データはAES-256暗号化で保護され、テナント間の完全分離も実現しています。

国内特許調査（J-Plat Pat）において同一構成の先行技術は確認されておらず、承認型AI自動化プラットフォームとして国内初の構成となっています（2026年3月時点、乃木坂特許商標事務所調べ）。

使い続けるほど精度が上がる蓄積型AIの仕組み

「EeeeMO BRAIN」は導入初日からイーモジャパンが蓄積したビッグデータをもとに業界水準の知見で稼働し、使い続けることで各企業のアカウントデータ・運用実績を学習していきます。

商材・顧客傾向・販売パターンが蓄積されるほど提案の精度は高まり、その企業固有の経営判断AIへと成長する設計です。

蓄積されたデータは個社の知的資産として厳格に管理され、他社向けサービスへの転用は行われません。

上位プランではコンサルタントが伴走するハイブリッド型

Growth・Enterpriseの上位プランには、専任コンサルタントの伴走支援が用意されています。

AIが生成した提案・分析に対してEC運営のプロが意思決定をサポートする「AI×人」のハイブリッド型サービスです。

全プランに操作方法を動画で学べる講座が付属しており、AIの専門知識がない担当者でも段階的に習得できる構成となっています。

EC×AI教育事業「EeeeMO AI ACADEMY」も6月上旬に始動





マイページ画面が整備された「EeeeMO AI ACADEMY」は、2026年6月上旬のローンチを予定するEC×AIの教育事業です。

「EeeeMO BRAIN」によるプラットフォーム提供と「EeeeMO AI ACADEMY」による人材育成の両輪で、EC業界のAIリテラシー向上を図る体制が整備されます。

「EeeeMO BRAIN」は、広告費上限や入札単価変更幅といった細かな制御パラメータを設定しながら、Amazon運営の定型業務をAIに任せられるプラットフォームです。

承認ボタン・ガードレール・フリーズ機能の三重防御で安全性を担保しつつ、蓄積型AIが各企業の運用データを学習することで提案精度が継続的に高まります。

2026年5月7日に提供を開始したばかりで、楽天市場・Yahoo!ショッピング・Shopifyへの対応拡張も計画されています。

イーモジャパン「EeeeMO BRAIN」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「EeeeMO BRAIN」の承認ボタンとはどのような仕組みですか？

A. 広告運用・商品登録など判断を伴う施策について、AIが下準備を行い、ユーザーが画面上の承認ボタンを押した時点ではじめてAPIが実行される仕組みです。

特許出願中（特願2026-77759）の「Human-in-the-loop」承認メカニズムとして、ボタン操作前に施策が自動実行されることはありません。

Q. サービス開始時点で対応しているECモールはどこですか？

A. 2026年5月7日の提供開始時点ではAmazon運営に先行対応しています。

楽天市場・Yahoo!ショッピング・Shopify（自社EC）への対応は順次拡張される予定で、将来的にはマルチチャネルの一元管理が計画されています。

Q. 自社のEC運用データはほかの企業に利用されますか？

A. 個社を特定できる形での他社への開示や、他社向けサービスへの転用は行われません。

サービス全体の品質向上を目的として、複数社の運用実績から厳格なマスキング・統計処理を施した匿名データが業界横断的なベンチマーク改善に活用されることがありますが、個社情報が特定・識別される形での利用は行われないと明示されています。

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