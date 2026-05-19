この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎「アフターライフとは生きがいの痕跡だ」いつか死ぬ私たちが一生懸命生きる理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「自分がいない「世界」を想像してみる。」と題した動画を公開した。動画では、人間がいつか死を迎えるという普遍的な事実に向き合い、死後の世界に遺される「生きがいの痕跡」について、独自の視点で語っている。



動画の冒頭、茂木氏は「自分が死んだ後、ずっと時間が経った時の世界を想像していただきたい」と視聴者に語りかける。自分が存在しなくなった世界でも、人々は日々の生活を送り、出会い、働き続ける。茂木氏は地球儀を手に持ちながら、その想像がもたらす「ひんやりとした気持ち」と、他者の生存を願う「温かい気持ち」について言及し、過去の無数の人々が死んだ後の世界を、私たちが今生きているという事実を指摘した。



さらに、「どうせいつか死んでしまうのになぜ一生懸命生きるのか」という根本的な問いを提示。宮崎駿監督の絵コンテ作成や、黒澤明監督の映画『生きる』の主人公を例に挙げ、生前の行動が形を変えて後世に残ることの意味を解説した。映画の主人公が作った小さな公園が子供たちの遊び場として残ったように、名もなき人々の「生きがいの痕跡」が現在の世界を満たしていると語る。茂木氏自身も著書『なごみの道（The Way of Nagomi）』を手に取り、これも自身が残す痕跡の一つであると述べた。



終盤では、宇宙誕生から自分が生まれるまでの間、自分が存在していなかったことには恐怖を感じないのに、死後の無を恐れる人間の心理に言及。「自分の存在はコンティンジェント（偶有的）なものだった」と定義した上で、「アフターライフとは、自分の生きがいの痕跡が残っていくこと」だと語り、限りある命の中で一生懸命生きることの大切さを強調して締めくくった。