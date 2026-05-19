女優の内田莉紗(37)が18日、自身のX(旧ツイッター)で第1子出産を発表した。夫は俳優の中村翼(26)。2人は2025年12月31日に連名で結婚を発表している。



【写真】第1子出産を発表した内田莉紗

内田は文書を公開し「私事ではございますが、先日、第一子を出産いたしました」と公表した。健康状態については「おかげさまで、母子ともに健やかに過ごしております」と伝えた。



関係者やファンに向けて感謝を記し、「新しい命を迎え、日々の尊さを改めて実感しております」と心境を記した。夫の中村も同日にXアカウントで第1子出産を報告し、「これからは家族が一人増えた日々を大切にしながら、変わらず一つひとつのお仕事に向き合っていきたいと思います」とつづっている。



内田は1989年2月12日生まれ。東京都出身。1999年にミュージカル「アニー」で主人公のアニー役をはじめ、2003年にはNHK大河ドラマ「武蔵 MUSASHI」小茶役、声優としても人気ゲーム「キングダムハーツ」シリーズのカイリ役、シオン役を務めるなど、幅広く活躍している。



中村は2000年5月11日生まれ。東京都出身。ミュージカルを中心に活動し、2023年「ファントム」ジャン・クロード役、25年「思い出を売る男」では主演の思い出を売る男役などを務めている。



（よろず～ニュース編集部）