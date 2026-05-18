熊本地震から10年、“未来の避難所”を設営する訓練が行われました。





熊本市に出現した「ドーム型のシェルター」。中にはベッドに、エアコンも！テーマは“未来の避難所”です。

16日に行われた避難所訓練。「TKB48」とは、災害発生から48時間以内にトイレの「T」、キッチンの「K」、ベッドの「B」を整備し災害関連死ゼロを目指す取り組みです。





熊本地震で5万3700棟以上の建物が半壊以上の被害を受けた熊本市。約11万人が避難生活を余儀なくされ、多くの避難所が満員状態となりました。トイレにも長い列ができ、衛生環境も悪化していきました。今回の訓練では、10年前の教訓を生かしアップデートされた“未来の避難所”を体験します。「T」のトイレカーは福岡市や長崎県島原市が提供。避難所の設営には企業や団体から約120人と多くの協力で実施しました。シェルターにはプライベートスペースを確保し、エアコンも設置しています。

■前田清鈴記者

「こちらはシャワー室です。中を見てみますと、車椅子の方でも利用しやすいよう、広めのスペースとなっています」



電源やコインランドリーまで完備されています。訓練では約40人の親子がシェルターやテントで宿泊を体験します。





2人で1泊する山口さん親子。挑戦したのは、段ボールベッドづくりです。数十分で布団などの寝具も敷いたベッドが完成しました。

小学2年の紗空ちゃんは、熊本地震を経験していません。



■母親・山口葉さん

「いざという時にちゃんと災害に備えられるような学習ができたらいいかなと思って参加した」



キッチンカーで作られた夕食は、カレーとカプレーゼ、そしてデザートのケーキ。心と体の回復を支える温かい食事です。



■山口葉さん

「すごい避難所でこんな食事をまさかいただけるなんて思ってなかったので、すごくうれしい」



どんなシェルター生活となるのか。迎えた2日目の朝。



■娘・紗空ちゃん

「寝心地は…最高！」

■母・葉さん

「段ボールということも忘れるくらい最高？」

■紗空ちゃん

「うん！」



快適な時間を過ごせたようです。





■山口葉さん

「（避難所のイメージが）もう180度変わりました。やっぱり温かいご飯が食べられてプライベートスペースが守られた空間で床ではないところ、ベッドで寝られるということはすごくありがたみを感じた」



いつ起きるかわからない大規模災害に備えて。避難環境を向上させる取り組みが進んでいます。

