気温30℃超えの真夏日も観測され始め、エアコンを使う機会が増えてくる季節ですが、いま「エアコンの2027年問題」が注目されています。



来年＝2027年4月以降、エアコンの省エネ基準が強化されることに伴い、現在の基準の製品が徐々に減っていくとみられているのです。



新たな基準を満たすモデルは、省エネ性能が高く電気代が抑えられる一方で、販売価格が上がる可能性もあります。





「値上がり前に、買った方がいいのか」…気にする人も増えています。エアコンの2027年問題の現状を大手家電量販店で聞きました。エディオン山口本店です。店舗に入るとすぐ、「ご存知ですか？エアコン2027年問題」のお知らせが目に飛び込んできます。（大坪記者）「こちらの店舗ではおよそ3割のエアコンが来年からの新基準に対応したもの。満たしたエアコン。緑色のマークが目印」（エディオン山口本店・村上芳文さん）「お客様も2027年問題は関心があるようで、早めに買った方がいいのかや、新基準に対する疑問の問い合わせが増えている。（相談や売上が）毎月120～130％くらい例年より増えている」気になる、販売価格の差を見てみます。売り場にある、あるメーカーの6畳用では現在の基準のモデルが18万円、新基準対応モデルが31万円。18畳用では現在の基準が27万5000円に対し新基準が40万円と価格差が見られました。（取付工事費込み）ただ、国の試算によりますと、省エネ性能の向上により電気代は6畳用で年間2760円、14畳用では年間1万2600円抑えられるということです。平均使用年数の14年で見ると、4万円から18万円の光熱費削減が期待できる計算です。（エディオン山口本店・村上芳文さん）「例えばリビングなど長時間つけるのであれば省エネ性が高いものを選ぶ方が多い。そうではなく使用頻度が多くない部屋ではお安いモデルから選ぶ。（新）省エネ基準を満たすものは電気代以外にも、清掃性能が高かったりいろいろなメリットも増えてくるので、そういうところも含めご案内している」来年4月以降も、現在の基準のエアコンがすぐに販売できなくなるわけではありません。初期費用だけでなく、長く使った場合の電気代も含めて、自分にあったモデルを選ぶことが大切になりそうです。