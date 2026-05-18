みんな大好きといっても過言ではないGW(ゴールデンウィーク)。どうやら喜んでいるのは人間だけでなく、猫さんも同じようで…。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で18万表示を突破！「疲れた体に沁み入る笑い」といったコメントが寄せられ、1.8万件を超えるいいねを集めています。

【写真：『キャットウォークにいる猫』を見ると、２本足で…『神々しい瞬間』】

猫様の神々しい姿

Xアカウント「ぷっちょ」に投稿されたのは、猫の「ちょみー」ちゃんが見せた神々しい姿。飼い主さんの下で3匹の猫さんたちと一緒に暮らしている女の子です。

ある日、飼い主さんが天井を見上げたときのこと。壁に取り付けているキャットウォークにいたちょみーちゃんが立ち上がり、なぜか2本足で立っていたのだとか。立ち上がって何がしたいのかは不明ですが、なんだか神々しく見えて、つい「ちょみー様」と呼んでしまいたくなります。

投稿されたのは、2026年の5月1日の20時台。「ゴールデンウィークぞ！！」という言葉と共にちょみーちゃんの様子が投稿されており、ちょみーちゃんもGWを心待ちしていたような姿にも見えます。猫さんたちにとってもGWは、飼い主さんが長く家にいてくれるから嬉しいお休みなのかもしれません。今年も楽しいGWを過ごしたことでしょう。

そんなちょみーちゃんには日課があるそう。それはご飯作りを見守ること。飼い主さんがお弁当を作るのを見ていたり、娘さんが料理に挑戦するときは心配そうに見守っていたり。ご飯が大好きで娘さんのことを親のように見守る、頼もしすぎるちょみーちゃんなのでした。

GWの始まりを告げるちょみーちゃんをX民も崇拝

スラッとした神のような姿を披露したちょみーちゃん。その姿を見たX民からは「ちょみー神の宣言がないとGWは始まらないよね～」「ちょみさまー！！」「始まりはこう、でなきゃね」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「ぷっちょ」では、今回ご紹介したちょみーちゃんを含め、4匹の猫さんたちの様子が投稿されており、たくさんの可愛い姿を見ることができますよ。

ちょみーちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ぷっちょ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。