この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【意外と知らない】思春期のイライラを悪化させる親のNG対応とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて「【間違えると悪化】イライラする子へのNG対応３つ」を公開した。動画では、中学生の子供がイライラする原因を紐解きながら、親が陥りがちなNG行動と、問題解決に向けた正しいアプローチを解説している。



「中2の息子がちょっとしたことでイライラし、注意すると無視したりドアを強く閉めたりする」という相談を取り上げた道山氏。子供がイライラする背景には、大きく分けて3つの要因があると指摘する。1つ目は、親からの愛情が届いているかを示す「愛情バロメータ」の低下である。親が勉強のことなどを言い過ぎると、この数値が下がり心に余裕がなくなるという。2つ目は、中学生という時期特有のホルモンバランスの変化だ。3つ目は、友人関係や学習面など、学校でのトラブルを持ち帰ってしまっているケースであると説明した。



親が陥りがちな対応として、道山氏は3つの「NG行動」を挙げた。1つ目は、無視やドアを強く閉める程度の反抗を「叱ってしまうこと」である。道山氏は「叱るラインを限界まで下げる」ことを推奨し、この程度の態度は許容するべきだと述べる。一方で、2つ目のNG行動は「何も言わないこと」だ。人に迷惑をかけたり、ルールに違反したりするなど、一線を越えた行動については、たとえ子供がイライラしていても明確に叱る必要があると語る。3つ目のNG行動は、「あれしろ、これしろと言い過ぎること」であり、これが過干渉となってさらなる悪化を招くと警告した。



代わりの解決策として、道山氏はまず「言い過ぎ」を控えて子供の好きな料理を作るなど、愛情バロメータを上げる行動を推奨している。また、学校のトラブルで相談された際には一緒に解決にあたり、普段は一人の時間を尊重して「関わる頻度を減らす」ことが効果的だと説明した。親の過干渉を手放し、適度な距離感で見守ることこそが、思春期のイライラを鎮める最大の鍵となるようだ。