高市首相が今年度補正予算案の編成を含めて中東情勢を受けた物価高などへの対応への資金面の手当てを検討するよう指示したことをめぐり、木原官房長官は18日午後の会見で「マーケットから信任を得ることが重要だ」と強調しました。

政府はこれまで国会などで、補正予算案編成について、「直ちに必要な状況とは考えていない」などと答弁していました。

木原長官はこれまでの政府答弁と今回の補正予算検討の整合性を問われ、「これまでも『状況に応じ適切に判断し、必要な対応を取って参る』などと申し上げてきた」と指摘しました。

一方、金融市場では、イラン情勢を受けた原油高に伴うインフレ懸念に加え、政府による補正予算案も含めた資金手当ての検討に伴う財政拡張への懸念も出て、株価・為替・債券の「トリプル安」が進みました。

これに関連して木原長官は補正予算案ついて「財源を含め、検討を進めていきたい」とした上で、「マーケットから信任を得ることが重要だ。責任ある積極財政の考えの下、日々の市場動向や経済指標を常に十分に注意しながら、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げていくことで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保していく」と強調しました。