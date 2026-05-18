aiko、自身のライブ中に倒れ込んだ父親について説明「お尻が攣ったらしいです」
シンガー・ソングライターのaikoが、自身のXを更新し、ライブ会場で起きた出来事について言及した。
【写真】「見えなさすぎてびっくり」50歳を迎えたaikoの“誕生日ショット”
発端となったのは、ファンによるX投稿。投稿では、16日に行われた全国ツアー『Love Like Pop vol.25』北海道・函館市民会館での公演中、高齢の観客が床に倒れ込み、周囲の観客がすぐに駆け寄ったことや、スタッフがその後何度も様子を見に来ていたことなどがつづられていた。また、aikoが通路を廻っているときにその観客をハグしていたことも明かされていた。
この投稿に対し、aikoは「それは私のお父さんです」と返信。「周りにいたファンの方がすぐに駆け寄ってくださったと後で聞いてお礼が言いたいと思っていました。本当にありがとうございます!!」と感謝を伝えた。
また、「心配かけてもてごめんなさい」と投稿し、「お父さんはお尻が攣ったらしいです」と説明。「イカ踊りめっちゃ良い運動だったんだと思います」とユーモアを交えながら、父の様子を伝えた。
『Love Like Pop vol.25』は今年1月から半年にわたって開催されているツアー。今後も京都、東京、石川、新潟、大阪で公演が予定されている。
【写真】「見えなさすぎてびっくり」50歳を迎えたaikoの“誕生日ショット”
発端となったのは、ファンによるX投稿。投稿では、16日に行われた全国ツアー『Love Like Pop vol.25』北海道・函館市民会館での公演中、高齢の観客が床に倒れ込み、周囲の観客がすぐに駆け寄ったことや、スタッフがその後何度も様子を見に来ていたことなどがつづられていた。また、aikoが通路を廻っているときにその観客をハグしていたことも明かされていた。
また、「心配かけてもてごめんなさい」と投稿し、「お父さんはお尻が攣ったらしいです」と説明。「イカ踊りめっちゃ良い運動だったんだと思います」とユーモアを交えながら、父の様子を伝えた。
『Love Like Pop vol.25』は今年1月から半年にわたって開催されているツアー。今後も京都、東京、石川、新潟、大阪で公演が予定されている。