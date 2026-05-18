Project PRISMation第１弾作品Poppin-Play Kitchen続編制作決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指すプロジェクト「Project PRISMation（プロジェクト プリズメーション）」において、第１弾作品『Poppin-Play Kitchen』（原案・監督・脚本・制作：Zemyata）が国内外からの反響を受け、続編制作が決定したことを発表した。
「Project PRISMation」は、個人や少数精鋭のチームでアニメーション作品を発信しているクリエイターとオリジナルアニメのパイロットフィルムの共作に取り組むことで作品を見る人の心に残るような物語作りやクリエイターの皆様の刺激になるようなクリエイティブ作りのサポートをしていくプロジェクト。プロジェクト名の「Project PRISMation」は「PRISM（プリズム）」と「Animation（アニメーション）」に由来しており、白い光がプリズムを通して多彩な色に分かれるように多彩な才能が集まりアニメ作品として光輝く場所を提供するという意味が込められている。
このたび続編の制作が決定した『Poppin-Play Kitchen』は、「Project PRISMation」第１弾として公開されたオリジナルアニメのパイロットフィルム。ビビッドな色使いやダークでポップな世界観が人気を誇るタイを拠点に活動するクリエイター・Zemyataが手掛けた本作は、公開から10日でYouTube総再生回数100万回を突破。「ハラハラした」「クオリティすごい」「ビジュアルと構成が天才的」「可愛くてポップなのにホラーで素晴らしい」など独自の世界観に注目が集まるとともに、「とんでもない作品に出会ってしまった」「今後も楽しみ」「日本もインディーズアニメ流行ってきて嬉しい」など日本のみならず海外からのコメントも多く寄せられ、国際的な映像広告賞『第47回テリー賞 People's Telly部門』にもノミネート。 今回の続編制作決定に際し、初公開となる描き下ろしビジュアルに加え、Zemyataからのコメントも到着している。
以下、Zemyataコメント
視聴者の皆さん、ファンの皆さん、そしてたまたま知ってくれた皆さんも、こんにちは！『Poppin-Play Kitchen』の作者として、素晴らしいニュースをお届けできることにワクワクしています......ついに、続編制作が決定しました！ このニュースを聞いたときの興奮と感謝の気持ちはとても言い表せませんが、精一杯の言葉でお伝えしたいと思います。パイロット版を支えてくれた全てのファンの皆さんの応援、数々の考察や素晴らしいファンアートに心から感謝します。この小さなプロジェクトがこれほど多くの人の心に届いたのだと知り、喜びで胸がいっぱいです。 私たちは、皆さんが抱いてくれたその想いを大切に、さらにその期待を超えていくことをお約束します。恐ろしくて、カラフルで、紙吹雪の舞うこの世界の続きをお見せするのが、今から待ちきれません！ あまり長くはお待たせしません...ですから、これからも楽しみに待っていてくださいね！
また「Project PRISMation」では、新たな物語を共に作り上げる次世代の才能を発掘するため初の企画公募を開始。募集するのは「短編オリジナルアニメの企画」と、その先の未来を描く「展開案」。「ABEMA」による厳正な審査を経て選ばれた企画には、短編オリジナルアニメの制作費のほか、プロモーションや商業展開まで作品を世界へ届けるための包括的なサポートを提供。応募資格は不問で、プロ・アマチュア、年齢、性別、国籍を問わず応募可能となっている。
（C）AbemaTV, Inc.
「Project PRISMation」は、個人や少数精鋭のチームでアニメーション作品を発信しているクリエイターとオリジナルアニメのパイロットフィルムの共作に取り組むことで作品を見る人の心に残るような物語作りやクリエイターの皆様の刺激になるようなクリエイティブ作りのサポートをしていくプロジェクト。プロジェクト名の「Project PRISMation」は「PRISM（プリズム）」と「Animation（アニメーション）」に由来しており、白い光がプリズムを通して多彩な色に分かれるように多彩な才能が集まりアニメ作品として光輝く場所を提供するという意味が込められている。
以下、Zemyataコメント
視聴者の皆さん、ファンの皆さん、そしてたまたま知ってくれた皆さんも、こんにちは！『Poppin-Play Kitchen』の作者として、素晴らしいニュースをお届けできることにワクワクしています......ついに、続編制作が決定しました！ このニュースを聞いたときの興奮と感謝の気持ちはとても言い表せませんが、精一杯の言葉でお伝えしたいと思います。パイロット版を支えてくれた全てのファンの皆さんの応援、数々の考察や素晴らしいファンアートに心から感謝します。この小さなプロジェクトがこれほど多くの人の心に届いたのだと知り、喜びで胸がいっぱいです。 私たちは、皆さんが抱いてくれたその想いを大切に、さらにその期待を超えていくことをお約束します。恐ろしくて、カラフルで、紙吹雪の舞うこの世界の続きをお見せするのが、今から待ちきれません！ あまり長くはお待たせしません...ですから、これからも楽しみに待っていてくださいね！
また「Project PRISMation」では、新たな物語を共に作り上げる次世代の才能を発掘するため初の企画公募を開始。募集するのは「短編オリジナルアニメの企画」と、その先の未来を描く「展開案」。「ABEMA」による厳正な審査を経て選ばれた企画には、短編オリジナルアニメの制作費のほか、プロモーションや商業展開まで作品を世界へ届けるための包括的なサポートを提供。応募資格は不問で、プロ・アマチュア、年齢、性別、国籍を問わず応募可能となっている。
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