久松宏輝氏が伝授…飛距離を伸ばす「股関節曲げ伸ばし＆つま先立ち」

打球を遠くに飛ばす上で、欠かせないのが股関節を曲げて伸ばす動き。加えて、股関節を伸ばした時に足首もしっかり伸ばせると、更なるパワー発揮が可能になる。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、腕力に頼った“手打ち”が多い小学校低学年の子どもたちに、「股関節の曲げ伸ばし＆つま先立ちドリル」を推奨している。

久松さんによると、股関節を伸ばす時は足首も伸びるのが一般的。このドリルは、その動きの質を高めるのが目的になる。打撃では股関節を曲げて力を溜めた状態から伸ばして打ちにいき、下半身の力をバットに伝える。その際に軸足の足首を伸ばして地面を強く蹴ることができれば、スイングスピードは一層速くなる。

やり方は、まず肩幅で立つ。股関節を曲げてお尻を後方に引き、上半身を地面と平行になるまで倒す。足の裏全体を地面につけ、背中が丸まらないように注意する。太もも裏に張りを感じるはずだ。

この姿勢から股関節を伸ばして上半身を起こすと同時に、かかとを上げてつま先立ちになる。重心は体前方の親指側。小指側に寄ると、力が逃げてしまう。さらに、膝を前に出さないように心がける。

体のバランスは多少崩れても問題ない。「伸び上がることを意識してください」と久松さんはアドバイスを送り、10回程度行うことを勧める。打球が飛ぶようになり、ホームランも可能になるはずだ。（First-Pitch編集部）