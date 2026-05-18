5月17日、東京競馬場で行われた春の古馬牝馬女王決定戦、ヴィクトリアマイル（G1・芝1600m）は、1番人気に支持されたルメール騎乗のエンブロイダリーが貫禄の勝利でG1・3勝目をマークした。2着にはオークス馬のカムニャックが入り、上位人気勢がきっちりと能力を出し切ったレースだった。

ヴィクトリアマイル、レース後ジョッキーコメント

1着 エンブロイダリー

「嬉しい！特に僕にとって世界でのG1・100勝目です。気持ちがすごくいいです。完璧なレースが出来ました。スタートはとても良くいいポジションが取れました。チェルヴィニアの後ろでマイペースで走ってくれて、息が入っていました。直線では手応えがとても良くて勝てると思いました。賢い馬でメンタルも強いですし、体も大きくなっていて、流石G1ホースです。もう一度G1レベルでのいい結果を期待しています。日本、海外となんでも出来ると思います。（5月20日は47回目のお誕生日ですが？）自分のバースデープレゼントは好きです（笑）。たまにジャパニーズオークス、たまにヴィクトリアマイルで嬉しいです。47歳になります。ありがとうございます。今日はゴール手前でお客さんから大きな音が聞こえて凄かったです。天気も良くて最高の競馬日和でした。大きな応援ありがとうございました。また来週です」

2着 カムニャック

川田将雅騎手

「しっかり我慢してくれて、とても良い走りをしてくれました。勝つことは出来なかったのですが、この馬らしく走ってくれました」

ヴィクトリアマイル・クイーンズウォークと西村淳也騎手

3着 クイーンズウォーク

西村淳也騎手

「初めて乗りましたが、良い状態で、良い雰囲気でした。ただ、ラストは脚色が一緒になってしまいました」

4着 エリカエクスプレス

武豊騎手

「この馬の良さを生かすレースは出来ました。よく頑張ってくれたと思いますが、東京の直線は長いですね…」

5着 ココナッツブラウン

北村友一騎手

「スタートを出て流れに乗っていけましたが、きょうの馬場だと1、2列前じゃないと厳しかったです。上がりが速い中でも脚を使って力を見せてくれました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

5月17日、東京11Rで行われた第21回ヴィクトリアマイル（4歳上オープン・牝・G1・芝1600m・1着賞金＝1億5000万円）は、C.ルメール騎乗の1番人気、エンブロイダリー（牝4・美浦・森一誠）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のカムニャック（牝4・栗東・友道康夫）、3着に3番人気のクイーンズウォーク（牝5・栗東・中内田充正）が入った。勝ちタイムは1:30.9（良）。

ヴィクトリアマイル・エンブロイダリーとC.ルメール騎手

完璧なタイミングで抜け出す

C.ルメール騎乗の1番人気、エンブロイダリーが鮮やかな差し切りを決め、G1・3勝目をマークした。道中は好位勢を見るように6番手付近で流れに乗り、終始射程圏でレースを運ぶ形。直線では追い出しのタイミングをじっくりと図りながら進出した。坂を駆け上がってから一気に先頭へ立つと、そのまま鋭い切れ味を発揮。後続を寄せ付けず、オークス馬カムニャックを引き連れるようにゴールへ飛び込んだ。ルメール騎手のエスコートも冴え渡る完璧な勝利だった。

殊勲のクリストフ・ルメール騎手は、「スピードがありますし長い脚も使えて、とてもパワフルな走り方です。メンタルも強い」と、エンブロイダリーの能力を称賛していた。

◇ヴィクトリアマイルとは

2006年に創設された春の古馬牝馬女王決定戦。長い直線コースでスピード、瞬発力、そして勝負強さが求められる舞台。過去にはウオッカ、アパパネ、アーモンドアイ、グランアレグリア、ソダシなど名牝たちが勝利してきたレース。

エンブロイダリー 11戦7勝

（牝4・美浦・森一誠）

父：アドマイヤマーズ

母：ロッテンマイヤー

母父：クロフネ

馬主：シルクレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 エンブロイダリー C.ルメール

2着 カムニャック 川田将雅

3着 クイーンズウォーク 西村淳也

4着 エリカエクスプレス 武豊

5着 ココナッツブラウン 北村友一

6着 ニシノティアモ 津村明秀

7着 ラヴァンダ 岩田望来

8着 ジョスラン 戸崎圭太

9着 マピュース F.ゴンサルベス

10着 カナテープ 松山弘平

11着 ボンドガール 丹内祐次

12着 パラディレーヌ 坂井瑠星

13着 アイサンサン 幸英明

14着 ケリフレッドアスク M.ディー

15着 ワイドラトゥール 横山武史

16着 チェルヴィニア D.レーン

17着 カピリナ 横山典弘

18着 ドロップオブライト 松若風馬