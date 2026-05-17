【北京＝照沼亮介、坂本幸信】中国商務省は１６日、米中首脳会談で、両国が相互に一部品目の関税を引き下げることで合意したと発表した。

農産物などが念頭にあるとみられる。今後、「米中貿易委員会」を設置し、具体的な品目などを協議するとしている。

首脳会談は北京で１４〜１５日に行われた。商務省の報道官は「農産物を含む分野における双方向の貿易拡大を推進する」と説明する。

ロイター通信は１３日、米中が相互に３００億ドル（約４兆７０００億円）規模の関税引き下げなどを行う予定だと報じていた。ただ、商務省は引き下げの規模を明らかにしていない。

米通商代表部（ＵＳＴＲ）のグリア代表も１５日、米ブルームバーグ通信のインタビューに対し、ハイテク製品や重要インフラに関わらない「敏感ではない分野」が対象になると説明していた。日用品も含まれる可能性がある。

両国が関税を引き下げるのは、互いに国内経済に不安要素を抱えており、実利を優先させるためだ。

トランプ米大統領は１１月の中間選挙に向け、インフレ（物価上昇）対策が大きな課題となっている。トランプ氏は関税政策が物価高につながっていることを否定しているが、引き下げで日用品などの輸入品が値下がりすれば、国民の不満が和らぐ可能性がある。一方、習近平（シージンピン）国家主席は、不動産不況の長期化による内需低迷に見舞われており、トランプ関税で落ち込んだ米国向け輸出を回復させる狙いがあるとみられる。

中国商務省の発表によると、両国は一部の農産品で非関税障壁の解消も進める。中国が米国製航空機を購入することでも合意した。トランプ氏は１５日夜、大統領専用機内で記者団に「米ボーイングの航空機を２００機以上購入し、最大で７５０機まで発注を増やす約束をした」と語っていた。