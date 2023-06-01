結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削る「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」が16日午後6時30分からフジテレビ系で生放送され、結成18年目のコンビ、トットが頂点に立った。

同賞レースは一般観客100人が審査し、1、2、3点の中から点数を決定する形式で満点は300点。

トットは第1試合でザ・パンチに293点で勝利し、準決勝では喫煙をネタに292点を獲得しリニアを撃破。

金属バットと激突した決勝では家庭をテーマにネタを構成し、架空の妻子を想像した会話などを繰り出し笑いをさらった。金属バットの264点に対し281点を獲得して優勝。「やったー！」と大きく喜び、破顔一笑。優勝トロフィーを高く突き上げた。多田は「腹の底からうれしいです」とかみしめ、審査員の有田哲平は「3本とも完璧！」と大絶賛した。

今大会では過去最多の152組がエントリー。激戦を制し、トットが賞金1000万を手にした。

終演後、報道陣の取材に応じ多田は開口一番に「俺ら何もなかったんです」と喜びを表した。

賞金1000万円の使い道を聞かれると多田は「めちゃくちゃ現実的なことを言うとドラム式洗濯機とダイソン」と笑わせ、桑原は「1000万ライブをやるとか」と構想。

決勝はトットが先攻、金属バットが後攻だったが、金属バットは持ち時間6分の中でボケ1つだけという衝撃のネタを披露した。結果を待っていた際、桑原は「どういう心臓してんねん」と金属バットへの率直な印象を明かしつつ、「金属バットは自分らが思うおもろいことを貫いている感じがすごいなと。ただ、とんでもないことをやっていました」とたたえつつ振り返った。

放送終了後、両者は言葉を交わしたといい、多田は「金属バットは終わってからは憎い顔をしながら『おめでとうございます』と。あいつらなりのかわいげかなと思います」と語った。