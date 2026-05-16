落ち込んだ時ほどわかりやすい。男性が本命にだけ見せる“リアクション”
元気がない時や、うまくいっていない時。そんな瞬間に、人の本音はかなり表れるものです。男性は本命相手に対して、“落ち込んだ時のリアクション”が自然と変わっていきます。
完全には離れない
落ち込んでいる時、誰とも話したくなくなるもの。でも、男性はそれでも本命相手には、完全に連絡を切るのではなく、どこかでつながりを残そうとします。この完全には離れない姿勢に、本気度が表れているのです。
弱さを隠しきれなくなる
男性は本命相手には、「大丈夫」と強がりきれなくなります。一緒にいると、疲れていることや、余裕がない状態が自然とにじみ出してくるでしょう。これは「素の状態を見せて大丈夫な関係」と思っている証拠です。
癒しを求めてくる
落ち込んだ時、本命相手に癒してもらおうとする男性は少なくありません。ただ話を聞いてほしかったり、ただ一緒にいたかったりなど安心を求めてくるでしょう。ここに、男性の気持ちの深さが出ます。
弱っている時ほど、人は本音に近い行動をします。そんな時ほどあなたと関わろうとする動きがあるなら、男性から本命視されていると見て間違いないでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「返信遅くてごめん」連絡頻度では測れない“大人の本命LINE”の見極め方