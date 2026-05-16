SKE48を卒業後、活動の拠点を愛知から出身地の広島へ移した藤本冬香。そこには、ある変化があった。

「学生時代はとにかく広島を出たいと思っていたんです。でも、約7年間広島を離れたからこそ広島のよさに気づきました」

アイドルを卒業したことで行動や意識にも変化があったという。

「新幹線の予約やメイクも全部自分でするようになりました。一から社会を学んでいます。写真集の撮影でも表情をいつもより大人っぽく、色気を出せるように意識しました」

変わることを楽しむ彼女が、読者へ向けて広島愛が詰まった言葉を贈ってくれた。

「広島は食べ物も空気も美味しいし、何より私がおるよ。いつでも待っとるけん、早く遊びに来んさいね♡」

ふじもとふゆか

28歳 1998年4月3日生まれ。広島県出身 2018年12月31日にSKE48の9期生としてデビュー。2025年9月30日にSKE48を卒業。現在、広島県を拠点に活動中。そのほか最新情報は、公式X（@fuyuka0403）、公式Instagram（@fuyuka_43）にて

※藤本冬香1st写真集『無防備な私』はKADOKAWAより5月18日発売

写真・田中智久