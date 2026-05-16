布団に横になる飼い主さんを見て、自分も一緒に寝ようと飛び乗ってきた猫さん。甘えん坊な姿が可愛らしいと、動画は47万回以上も再生され、「飼い主さんは幸せですね」「ご主人のぬくもりを感じてるんだな……」とのコメントが集まっています。

【動画：布団に入ると、『甘えん坊の猫』がやってきて…たまらなく可愛い『悶絶級の行動』】

飼い主さんと一緒に寝たい猫さん

YouTubeアカウント「猫のいる生活 Life with Cats」さまに登場したすしちゃんは、甘えん坊で、飼い主さんにくっつくのが好きなのだとか。この日、飼い主さんが眠ろうとして布団に横になると、すしちゃんが布団に飛び乗ってきたとのこと。

飼い主さんが布団をトントンと片手で叩くと、すしちゃんが歩み寄ってきたのだそう。すしちゃんも飼い主さんに甘えたかったのか、差し出された手のにおいを嗅いでいたとのこと。

布団の中に潜り込むすしちゃん

すしちゃんは飼い主さんと一緒に眠りたかったようで、飼い主さんの隣に横になったのだとか。飼い主さんに撫でてもらうと、満足げに目を細めて気持ちよさそうにしていたとのこと。

しばらくすると、もっと飼い主さんのそばに行きたくなったのか、布団の中に入れてとねだってきたのだそう。飼い主さんが布団をめくってあげると、中に潜り込んで飼い主さんの体に身を寄せてきたとのこと。

布団の中でフミフミ

すしちゃんは居場所が落ち着いたのか、布団の中でフミフミを始めたのだとか。飼い主さんのにおいがする場所で、より甘えたい気分になってきたのかもしれませんね。

飼い主さんがすしちゃんの頭を撫でてあげると、目を細めながらフミフミを続けていたのだそう。飼い主さんにたっぷりと甘えながら、夢の中へといざなわれていったようでした。

すしちゃんが飼い主さんに添い寝をする様子は、YouTubeで47万回以上も再生され、「猫ってツンデレもあるけど、ほんと愛情深いんですよね。この子も飼い主さんのこと、大好きなんだ」「猫飼いたくなった」「あーやばい癒されまくる」「ご主人様と一緒におねんねするニャ!」「ウチは布団の上で寝るから主さんが羨ましぃ」「すごい可愛い子、癒されたぁ！」といった声が寄せられています。

YouTubeアカウント「猫のいる生活 Life with Cats」さまには、飼い主さんの家で暮らす2匹の猫たちの様子が毎日投稿されています。猫たちとのちょっとした日々のやり取りをたくさん見ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「猫のいる生活 Life with Cats」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。