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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

今や真空断熱構造で保冷・保温力が優れているボトルはメジャーアイテムですが、いつでも水分補給するために持ち歩くには、“軽さ”も重要でしょう。

それならば、5月10日に発売したラドンナの「Toffy 超軽量ステンレス真空断熱ボトル 」こそが理想的です。

■この記事で紹介している商品

【Toffy/トフィー】 超軽量ステンレス真空断熱ボトル 500mL 温冷兼用 食洗機対応 スポーツドリンクOK ステンレス製携帯用まほうびん K-HCC1-GE (グレージュ) 2,750円 Amazonで見る PR PR 2,750円 楽天で購入する PR PR

たった約165g！ 国内市場最軽量クラスの軽さとスリム形状

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「Toffy 超軽量ステンレス真空断熱ボトル 」は、その名の通り500mLサイズながら約165gという驚きの計量設計！

内びんのステンレスを極限まで薄く加工しているからだそうですが、このサイズの真空断熱ステンレスボトルにおいては、国内市場最軽量クラスの軽さなんです（同メーカー調べ） 。

おまけにスリムな形状なので、バッグの隙間にもスッキリ収まり、持ち運びのストレスがありません。

スポーツドリンク・食洗機に対応した高機能ぶり

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内側にはサビに強い高級ステンレス鋼（SUS316）を採用しているため、スポーツドリンクも安心して入れられます。

また、パッキンを含めた全パーツが食洗機に対応し、内面のなめらかミラー仕上げにより汚れやニオイがつきにくいのも特長。

激軽でお手入れが簡単な「Toffy 超軽量ステンレス真空断熱ボトル 」なら、毎日ガンガン使えますね！

●グレージュ

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●スモーキーリーフ

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●ピンク

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商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source:Amazon.co.jp,ラドンナ