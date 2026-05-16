





【材料】（2人分）



スパゲティー 160g

塩 16g

トマト 2個

バジル(生) 10枚

ニンニク 1/2片

粉チーズ 大さじ 3

塩 小さじ 1/2

コショウ 少々

EVオリーブ油 大さじ 1~2

ブラックオリーブ(種抜き) 5~6粒



【下準備】



1、トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れて皮が破れたらすぐに冷水に取り、皮をむく(湯むき)。横半分に切って種を取り除き、粗く刻む。







2、バジルはサッと水洗いし、水気を拭き取る。飾り用のバジルを残し、残りは細かく刻む。



3、ニンニクは芽を取り除き、細かいみじん切りにする。



4、ブラックオリーブは輪切りにする。



【作り方】



1、ボウルにトマト、ニンニク、粉チーズ、塩、コショウ、EVオリーブ油を混ぜ合わせ、冷やしておく。







2、鍋にたっぷりのお湯を沸かして塩を加え、袋の指定時間より1分長めにスパゲティーをゆで、ザルに上げる。







3、流水で手早く洗い、水気をきる。さらに氷水に放ってしっかり冷やし、ザルに上げてしっかり水気をきる。







4、(1)のボウルに(3)のパスタを加えて混ぜ合わせ、最後にバジルを加えて全体に混ぜ合わせる。器に盛り、お好みで分量外の粉チーズをかけ、飾り用のバジル、ブラックオリーブを散らす。







冷製トマトパスタ【材料】（2人分）スパゲティー 160g塩 16gトマト 2個バジル(生) 10枚ニンニク 1/2片粉チーズ 大さじ 3塩 小さじ 1/2コショウ 少々EVオリーブ油 大さじ 1~2ブラックオリーブ(種抜き) 5~6粒【下準備】1、トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れて皮が破れたらすぐに冷水に取り、皮をむく(湯むき)。横半分に切って種を取り除き、粗く刻む。2、バジルはサッと水洗いし、水気を拭き取る。飾り用のバジルを残し、残りは細かく刻む。3、ニンニクは芽を取り除き、細かいみじん切りにする。4、ブラックオリーブは輪切りにする。【作り方】1、ボウルにトマト、ニンニク、粉チーズ、塩、コショウ、EVオリーブ油を混ぜ合わせ、冷やしておく。2、鍋にたっぷりのお湯を沸かして塩を加え、袋の指定時間より1分長めにスパゲティーをゆで、ザルに上げる。3、流水で手早く洗い、水気をきる。さらに氷水に放ってしっかり冷やし、ザルに上げてしっかり水気をきる。4、(1)のボウルに(3)のパスタを加えて混ぜ合わせ、最後にバジルを加えて全体に混ぜ合わせる。器に盛り、お好みで分量外の粉チーズをかけ、飾り用のバジル、ブラックオリーブを散らす。

【No.2】彩り華やか！たっぷり夏野菜の冷製パスタ







【材料】（4人分）



ズッキーニ 1本

ナス 1本

カボチャ 1/8個

玉ネギ 1/4個

水煮トマト(缶) 1缶

ベーコン 2枚

バジル(ドライ) 大さじ 1

塩 少々

粗びき黒コショウ 少々

レモン汁 大さじ 1

オリーブ油 大さじ 1

スパゲティー(カペリーニ) 280~320g

塩 28~32g



【下準備】



1、ズッキーニは両端を切り落とし、縦半分に切って幅1cmに切る。







2、ナスはヘタを切り落として縦半分に切り、幅1cmに切る。



3、カボチャは種とワタを取り、1.5cm角に切る。



4、玉ネギは1cm角にする。



5、ベーコンは長さ1cmに切る。



6、水煮トマトがホールの場合は、つぶしておく。



【作り方】



1、鍋にオリーブ油を弱火で熱し、玉ネギがしんなりするまで炒め、さらにベーコンを炒める。脂が出てきたらナス、カボチャ、ズッキーニを加えて炒め合わせる。







2、全体にしんなりしたら、塩、粗びき黒コショウ、水煮トマトを加える。煮たったら蓋をして弱火にし、15〜20分煮て火を止め、粗熱が取れたらバジルとレモン汁を加えて混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やしておく。







3、たっぷりの熱湯に塩を入れスパゲティをゆでる。スパゲティは指定時間より1分長めにゆでてザルに上げ、流水で手早く洗って氷水に放つ。全体に混ぜながら冷やし、ザルに上げてしっかり水気をきる。







4、(3)のスパゲティと(2)をからめて器に盛り、分量外のオリーブ油をかける。







たっぷり夏野菜の冷製パスタ【材料】（4人分）ズッキーニ 1本ナス 1本カボチャ 1/8個玉ネギ 1/4個水煮トマト(缶) 1缶ベーコン 2枚バジル(ドライ) 大さじ 1塩 少々粗びき黒コショウ 少々レモン汁 大さじ 1オリーブ油 大さじ 1スパゲティー(カペリーニ) 280~320g塩 28~32g【下準備】1、ズッキーニは両端を切り落とし、縦半分に切って幅1cmに切る。2、ナスはヘタを切り落として縦半分に切り、幅1cmに切る。3、カボチャは種とワタを取り、1.5cm角に切る。4、玉ネギは1cm角にする。5、ベーコンは長さ1cmに切る。6、水煮トマトがホールの場合は、つぶしておく。【作り方】1、鍋にオリーブ油を弱火で熱し、玉ネギがしんなりするまで炒め、さらにベーコンを炒める。脂が出てきたらナス、カボチャ、ズッキーニを加えて炒め合わせる。2、全体にしんなりしたら、塩、粗びき黒コショウ、水煮トマトを加える。煮たったら蓋をして弱火にし、15〜20分煮て火を止め、粗熱が取れたらバジルとレモン汁を加えて混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やしておく。3、たっぷりの熱湯に塩を入れスパゲティをゆでる。スパゲティは指定時間より1分長めにゆでてザルに上げ、流水で手早く洗って氷水に放つ。全体に混ぜながら冷やし、ザルに上げてしっかり水気をきる。4、(3)のスパゲティと(2)をからめて器に盛り、分量外のオリーブ油をかける。

【No.3】和×伊の絶妙バランス！シラスの冷製パスタ







【材料】（2人分）



シラス干し 大さじ 4

プチトマト 10個

コーン(冷凍) 大さじ 4

スパゲティー(カッペリーニ) 140g

塩 14g

<ドレッシング>

ポン酢しょうゆ 大さじ 2~3

柚子胡椒 少々

オリーブ油 大さじ 2



【下準備】



1、プチトマトはヘタを取り、縦半分に切る。



2、コーンは自然解凍しておく。



3、ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。







【作り方】



1、たっぷりの熱湯に塩を入れ、スパゲティーをゆでる。スパゲティーは指定時間より1分長めにゆでてザルに上げ、流水で手早く洗って氷水に放つ。全体に混ぜながら冷やし、ザルに上げてしっかり水気をきる。







2、＜ドレッシング＞のボウルにシラス干し、プチトマト、コーン、(1)を加えて混ぜ合わせ、器に盛る。







シラスの冷製パスタ【材料】（2人分）シラス干し 大さじ 4プチトマト 10個コーン(冷凍) 大さじ 4スパゲティー(カッペリーニ) 140g塩 14g<ドレッシング>ポン酢しょうゆ 大さじ 2~3柚子胡椒 少々オリーブ油 大さじ 2【下準備】1、プチトマトはヘタを取り、縦半分に切る。2、コーンは自然解凍しておく。3、ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、たっぷりの熱湯に塩を入れ、スパゲティーをゆでる。スパゲティーは指定時間より1分長めにゆでてザルに上げ、流水で手早く洗って氷水に放つ。全体に混ぜながら冷やし、ザルに上げてしっかり水気をきる。2、＜ドレッシング＞のボウルにシラス干し、プチトマト、コーン、(1)を加えて混ぜ合わせ、器に盛る。

じめじめと暑さが増してくる初夏は、さっぱりひんやり食べられる冷製パスタが大活躍！つるんとなめらかな口当たりと、キリッと冷えたソースの旨みで食欲がぐんとアップします。今回はE・レシピで人気の冷製パスタレシピをランキング形式でご紹介します♪■【人気レシピNo.1】夏の定番！フレッシュトマトの冷製パスタでさっぱりランチ第1位は、初夏の食卓に欠かせないトマトの冷製パスタです！完熟トマトのジュワッとあふれる旨みと酸味が、キリッと冷えた細めのパスタに絶妙にからんで、最後の一口までさっぱり！バジルの爽やかな香りとパルメザンチーズのコクがプラスされて、シンプルなのに本格的な味わいに仕上がります。材料も少なめで初心者さんでも気軽にチャレンジできるので、暑い日のランチにも夕食にもぴったりの一皿です♪第2位は、夏野菜を贅沢に使ったたっぷり夏野菜の冷製パスタです！カペリーニにみずみずしい夏野菜のソースがしっかりからんで、見た目も華やかで栄養もばっちり。さっぱりしながらも食べごたえがあり、おもてなしや女子会のメインにも喜ばれる一品です♪第3位は、ポン酢しょうゆでサッパリ仕上げるシラスの冷製パスタです！ふんわりシラスの塩気と旨みが冷たいパスタにからんで、つるつるっと驚くほど食べやすい和風アレンジ。暑くて食欲が落ちがちな日でもするするっと完食できる、脱マンネリにぴったりの一皿です！(E・レシピ編集部)