元“ブルゾンちえみ”ことタレントの藤原しおりが4日、元相棒でかつて“with B”として活動していた元お笑いコンビのブリリアン・コージのYouTubeチャンネルに出演。当時の面影なしの変貌を遂げた近影がネット上で大きな話題となっている。

藤原は2016年10月、芸人養成所卒業目前のブリリアンに声をかけ、ユニットを結成する。翌17年1月、日本テレビ系特番「ぐるナイ! おもしろ荘 若手にチャンスを頂戴 今年も誰か売れてSP」に「ブルゾンちえみ with B」として出演し、優勝。これをきっかけにブレークして、同年5月号のファッション誌「VOGUE JAPAN」（コンデナスト・ジャパン）では、80年代のバブルを追体験するスペシャル特集に掲載されるなど、飛ぶ鳥を落とす勢いでスターダムに駆け上がった。

「35億」の決めゼリフが同年末の流行語大賞トップテン入りするなど社会現象を巻き起こすも2020年3月末で所属事務所を退所。理由は、芸人としての活動における周囲からの期待と、自身の内面とのギャップを認識したからとし、事実上グループは解散に至った。

翌4月からは、芸名を現在名に改めて活動を開始。当初はイタリア留学を計画していたものの新型コロナウイルスの感染拡大に伴い延期となり、SNS上での発信を通じて活動していた。だが2023年3月、自身の全てのSNSアカウントを削除し、現在は地方で“お茶会”という名のトークライブを開催するなどして生計を立てているようだ。

そんな藤原が、久々にコージと共演。今回公開された動画は「koji Eats」と題する企画で、コージが藤原の自宅を訪ねて料理を振る舞うというものだ。テンション高めの藤原は、「今日は助手に徹しているので」と話すと、コージも「with Bもできるんですね」と話した。

その一方で、動画に映り込む藤原の姿は金髪にメッシュを入れたヘアスタイルで半袖Tシャツの袖口からは太陽の中に顔が描かれたタトゥーが見えた。“ブルゾンちえみ”とはかけ離れた近影に注目が集まり、SNS上では「独特の世界観を持っているんだろうけど、痛女感丸出し」「この前は鼻ピ開けたりお洒落感覚でタトゥーを入れたんだろうけど、何をしたいのかが不明」といったネガティブなコメントが散見された。

2021年5月、フジテレビ系バラエティー番組「グータンヌーボ2」に出演した際、芸人を辞めた理由について、「もう言ってしまえば、ブルゾンちえみとしてバッて出た1カ月くらいしか『イェーイ』って気持ちがなかったです」と、常に不安と隣り合わせだったと打ち明けた藤原。

容姿の変化は自身の心の表れでもあり、そもそも他人がとやかく言うことではなく、藤原にとって今が一番充実しているのかもしれない。今後の活動にも注目したいところだ。